Жаклин Де БелльфортСаймон был моим, и он любил меня, а потом появилась *она*... Иногда мне просто хочется приставить этот пистолет к её голове и очень нежно нажать на спуск. И чем больше я слышу этот звук...
Эркюль ПуароЯ понимаю, что вы чувствуете. Все мы порой так себя ощущаем. Но должен вас предупредить, мадемуазель: не впускайте зло в своё сердце, оно там обоснуется.
Mrs. Van SchuylerИ необыкновенные, если знать, как они появляются. Маленькая песчинка попадает в устрицу, которая потом превращается в жемчужину большой ценности, что висит на шее у такой красавицы, как ты.
Mrs OtterbourneАх, жизнь бывает так жестока! Нужно быть храбрым, очень храбрым, чтобы вынести все клеветы судьбы. Бармен! Этот крокодил потерял свой «крок»!
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Hercule PoirotЯ говорю — похороним мёртвых. Не так, как египтяне, сохраняя тело, чтобы обеспечить бессмертие души. Нет. По-настоящему, окончательно! Повернись спиной к прошлому. Смотри только вперёд. Помни: время лечит — всё лечит.
Mrs OtterbourneТогда я научу вас делать это правильно, как это делали в старой Испании, когда танец называли «чикер», то есть с чувственной, *эротической* искоркой.
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Hercule PoirotОчень жаль видеть вас здесь, мадемуазель. Простите, что так говорю, но вы отправляетесь в опасное путешествие по бурным водам. Вас ждут неизвестные потоки несчастий.
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Andrew Pennington[читая газету] «Линнет Риджуэй выходит замуж за бедного принца на белом коне после стремительного романа. Они планируют медовый месяц в Египте.» Иисусе Христе!
Pennington's Business PartnerТы не про Тутанхамона ли?
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Mrs OtterbourneГоворю вам: я, Саломея Оттерборн, добилась того, чего не смогли слабые мужчины. Я — лучший сыщик, чем даже великий Эркюль Пуаро.
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Miss BowersДумаю, укол морфия будет кстати. Я всегда считала его очень действенным, когда миссис Ван Скойлер начинает буянить.
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Mrs OtterbourneНе хотите ли присоединиться ко мне для небольшого угощения? Этот замечательный молодой человек только что приготовил для меня необычайный напиток из местных фруктовых соков. Он называется «Золотой Сепик» и назван в честь бога древнего города «Крокодилополиса».
Mrs OtterbourneПолагаю, сейчас появится этот неотёсанный молодой человек и попытается вас соблазнить. Что ж, не давайте ему особенно легко добиться цели — хотя бы сделайте вид, что сопротивляетесь. Помните, охота — это очень важно.
Mrs OtterbourneИзвините, вы не должны были воспринимать "Страсть под хурмой" именно так. Уверяю, я лишь хотела показать, как в сердце молодой девушки начинает биться первобытный ритм. Разве вы не видите, дорогая, что то, что я написала, на самом деле было очень лестно?
Linnet RidgewayЧестно говоря, мисс Оттерборн, я не считаю, что сравнение с нимфоманской бабуином — это комплимент,