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Киноафиша Фильмы Смерть на Ниле Цитаты из фильма Смерть на Ниле

Цитаты из фильма Смерть на Ниле

Жаклин де Бельфорт [из Дойла] Я была не в себе прошлой ночью. Возможно, я его убила. Как думаешь, он когда-нибудь меня простит?
Мисс Бауэрс Скорее всего. По моему опыту, мужчины меньше всего тянутся к женщинам, которые хорошо к ним относятся.
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Mrs Otterbourne [Перебивая Пуаро и Рэйса] Прошу прощения, что вмешиваюсь, но у меня спор с дочерью — я уверен, что вы Геркулес Порридж, знаменитый французский сыщик.
Hercule Poirot Не совсем. Я — Эркюль Пуаро, знаменитый бельгийский детектив.
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Col. Johnny Race [жена миссис Оттерборн] Какая же она ужасная женщина. Интересно, почему никто её не застрелит?
Hercule Poirot Возможно, однажды подписчики этих библиотек соберутся и наймут киллера.
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[последние слова]
Col. Johnny Race О чём ты думаешь?
Hercule Poirot Я думал о Мольере: «Великая амбиция женщин — пробуждать любовь».
Col. Johnny Race [вздыхает] Хотелось бы, чтобы ты говорил хоть на каком-то *понятном* языке...
Hercule Poirot «Великая амбиция женщин — пробуждать любовь.»
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Жаклин Де Белльфорт Саймон был моим, и он любил меня, а потом появилась *она*... Иногда мне просто хочется приставить этот пистолет к её голове и очень нежно нажать на спуск. И чем больше я слышу этот звук...
Эркюль Пуаро Я понимаю, что вы чувствуете. Все мы порой так себя ощущаем. Но должен вас предупредить, мадемуазель: не впускайте зло в своё сердце, оно там обоснуется.
Жаклин Де Белльфорт Если любовь там не живёт, зло сойдёт с такой же лёгкостью.
Эркюль Пуаро Как печально, мадемуазель.
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Jim Ferguson Ты, чертов жабий подслушиватель.
Hercule Poirot Бельгиец! Бельгийский подслушиватель!
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Andrew Pennington Что, чёрт возьми, здесь происходит?
Hercule Poirot Мы просматриваем ваши личные бумаги, сэр, разве это не очевидно?
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Mrs. Van Schuyler Заткнись, Бауэрс. То, что ты держишь на неё злобу, да ещё и на её отца — не повод вести себя грубо.
Miss Bowers «Злобу»? Мелхьюиш Риджуэй разрушил мою семью!
Mrs. Van Schuyler Ты должна быть благодарна. Если бы он этого не сделал, ты бы лишилась удовольствия работать на меня.
Miss Bowers Я могла бы убить её только за это!
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Mrs. Van Schuyler Ты отвратительная французская выскочка!
Hercule Poirot Бельгийский выскочка, пожалуйста, мадам.
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Mrs. Van Schuyler Как тебе небольшое путешествие по Нилу?
Miss Bowers Ничего я не терплю хуже. В мире есть две вещи, которые я не выношу: жару и варваров.
Mrs. Van Schuyler Отлично. Тогда поедем. Бауэрс, собирайся.
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Hercule Poirot Мон Дью, я голоден.
Col. Johnny Race [шёпотом] Пуаро! У тебя есть женщина?
Hercule Poirot Не «фам», а «фэм»! Я... слегка проголодался.
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Mrs. Van Schuyler Пошли, Бауэрс, пора уходить. Это место начинает походить на морг.
Miss Bowers Слава богу, скоро ты сама там окажешься, ты старая з#х#в#я к#ч#т!
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Manager Of The Karnak Мы нашли это! Мы нашли это! О, чудо, чудо! О, чудо, чудо, карамельки! Это уж точно перевернуло горб верблюда, о да, без сомнений.
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Hercule Poirot Там мёртвая, эм, кобра. Будьте любезны, уберите её, пожалуйста. Большое спасибо. Пойдём, Рэйс.
Manager Of The Karnak Кобра? Ё-моё! Никогда не видел такую рептилию в каюте первого класса. Никогда! Ох. Ох! Ох.
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Mrs. Van Schuyler [Комментарий по поводу жемчуга Линнет] Они такие красивые!
Linnet Ridgeway Спасибо.
Mrs. Van Schuyler И необыкновенные, если знать, как они появляются. Маленькая песчинка попадает в устрицу, которая потом превращается в жемчужину большой ценности, что висит на шее у такой красавицы, как ты.
Linnet Ridgeway Я никогда так не думала.
Mrs. Van Schuyler А зря. Устрица почти умирает!
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[к миссис Ван Шайлер и мисс Бауэрс]
Manager Of The Karnak Вы миссис и мисс Оттерборн, верно?
Mrs. Van Schuyler Нет, нет!
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Jacqueline De Bellefort Если ты думаешь, что я страдаю, ты глубоко ошибаешься. На самом деле, я вполне наслаждаюсь этим.
Hercule Poirot Да. Твое удовольствие — самая худшая часть этого, мадемуазель.
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Mrs. Van Schuyler Правила созданы, чтобы их нарушали. По крайней мере, *мои* — я нарушаю *их*.
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Rosalie Otterbourne Как-то я сомневаюсь, что мсье Пуаро — большой любитель любовных романов, мама.
Mrs Otterbourne Да нет, конечно! Все французы такими бывают. Они не боятся хорошего, крепкого секса!
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Hercule Poirot Говорю тебе, мон вьё, я чувствую вокруг себя присутствие зла. Чем скорее доберёмся до Вади-Хальфы, тем лучше.
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Геркул Пуаро [указывает управляющему Карнака в сторону туалета] Там мёртвая кобра. Будьте добры, уберите её.
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Mrs Otterbourne Пожалуйста, оставьте меня в покое.
Hercule Poirot Если мы вас побеспокоили, нам очень жаль.
Mrs Otterbourne Ах, жизнь бывает так жестока! Нужно быть храбрым, очень храбрым, чтобы вынести все клеветы судьбы. Бармен! Этот крокодил потерял свой «крок»!
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Hercule Poirot Я говорю — похороним мёртвых. Не так, как египтяне, сохраняя тело, чтобы обеспечить бессмертие души. Нет. По-настоящему, окончательно! Повернись спиной к прошлому. Смотри только вперёд. Помни: время лечит — всё лечит.
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Mrs Otterbourne Вы танцуете танго, полковник?
Col. Johnny Race Плохо, боюсь, мисс Оттерборн.
Mrs Otterbourne Тогда я научу вас делать это правильно, как это делали в старой Испании, когда танец называли «чикер», то есть с чувственной, *эротической* искоркой.
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Hercule Poirot Очень жаль видеть вас здесь, мадемуазель. Простите, что так говорю, но вы отправляетесь в опасное путешествие по бурным водам. Вас ждут неизвестные потоки несчастий.
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Andrew Pennington [читая газету] «Линнет Риджуэй выходит замуж за бедного принца на белом коне после стремительного романа. Они планируют медовый месяц в Египте.» Иисусе Христе!
Pennington's Business Partner Ты не про Тутанхамона ли?
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Mrs Otterbourne Говорю вам: я, Саломея Оттерборн, добилась того, чего не смогли слабые мужчины. Я — лучший сыщик, чем даже великий Эркюль Пуаро.
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Miss Bowers Думаю, укол морфия будет кстати. Я всегда считала его очень действенным, когда миссис Ван Скойлер начинает буянить.
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Mrs Otterbourne Не хотите ли присоединиться ко мне для небольшого угощения? Этот замечательный молодой человек только что приготовил для меня необычайный напиток из местных фруктовых соков. Он называется «Золотой Сепик» и назван в честь бога древнего города «Крокодилополиса».
Hercule Poirot Нет, спасибо, не для меня.
Col. Johnny Race Иногда я позволяю себе выпить немного «на посошок», но никогда — шкалу крокодила.
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[повторяющаяся фраза]
Mrs. Van Schuyler Терпение, терпение, Бауэрс!
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Simon Doyle Это было как луна после рассвета. Ты просто перестаёшь её замечать.
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Mrs. Van Schuyler Я редко разговариваю с незнакомцами, но *никогда* с незнакомыми молодожёнами.
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Mrs. Van Schuyler Удивительно, если знать, как они возникают. Малюсенькая песчинка попадает в устрицу, и со временем из неё рождается жемчужина, которую потом носит на шее такая красавица, как ты.
Linnet Ridgeway Я никогда об этом не думала.
Mrs. Van Schuyler Ну, стоит задуматься. Устрица от этого чуть не умирает.
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Mrs Otterbourne О, да, бараны. Похотливые, вожделенные, эротичные бараны! Какие они благородные! С их гордыми боками, раздувшимися ноздрями и беззастенчиво изогнутыми рогами.
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Jim Ferguson Карл Маркс говорил, что религия — это опиум для народа. Для твоей матери, очевидно, это секс.
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Mrs. Van Schuyler Тебе нужен хороший прохладный отпуск. Я думала о путешествии по пустыне Гоби.
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Simon Doyle У неё характер не из простых и голова на плечах.
Hercule Poirot Она хочет носить брюки.
Simon Doyle Да. А мужчинам такое не по душе, правда, мистер Пи?
Hercule Poirot Нет. Нет.
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Manager Of The Karnak Как идут поиски? С достоинством и тактом? Никого не пришлось задерживать?
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Mrs. Van Schuyler Почему вы смотрите на меня вот так, слишком по-континентальному?
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Dr. Ludwig Bessner Это, э-э, место свободно, э-э?
Jim Ferguson В этом мире, товарищ, ничего не бывает бесплатно.
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Simon Doyle Ты серьёзно?
Hercule Poirot Я всегда серьёзен, мой друг.
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Mrs Otterbourne Полагаю, сейчас появится этот неотёсанный молодой человек и попытается вас соблазнить. Что ж, не давайте ему особенно легко добиться цели — хотя бы сделайте вид, что сопротивляетесь. Помните, охота — это очень важно.
Rosalie Otterbourne Ох, мама!
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Мисс Бауэрс Чепуха. От кого ты это слышала?
Эркюль Пуаро Из твоих собственных уст, мадемуазель, три дня назад.
Мисс Бауэрс Как ты смеешь подслушивать частный разговор!
Эркюль Пуаро Некоторые голоса слышны далеко.
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Mrs Otterbourne Ах, преступление страсти, примитивный инстинкт убивать, так тесно связанный с инстинктом секса.
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Hercule Poirot Я говорю о Потсдамских жемчужинах, мадам, которые принадлежат мадам Дойл и были похищены.
Mrs. Van Schuyler Похищены?
Hercule Poirot Ворованы. Украдены. Схвачены.
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Jacqueline De Bellefort [поёт строчку из песни «Фрэнки и Джонни» Саймону Дойлу] Он был её мужчиной, но изменял ей!
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Hercule Poirot Правда, да. Правда. Её так трудно сказать.
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Hercule Poirot Давайте переоденемся к ужину. Я голоден.
Col. Johnny Race Пуаро, у тебя есть женщина?
Hercule Poirot Femme — это женщина. Я голоден. Немного проголодался.
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Hercule Poirot Пора прекратить эти убийства. К сожалению, я уже слишком долго медлил, но прошу всех собраться в салоне — там всё и прояснится.
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Mrs. Van Schuyler Держи язык за зубами, Бауэрс, а то останешься без работы.
Miss Bowers Мне-то что? Этот город полон богатых старых вдов, готовых заплатить за лесть и массаж тела. Увольняй меня, если хочешь.
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Hercule Poirot Я лишь говорю, что ваши показания не имеют значения, потому что вы начали оказывать помощь мсье Дойлю через пять минут после того, как его застрелили.
Dr. Ludwig Bessner Но я вам говорю, он не мог ПОДВИГАТЬСЯ в эти пять минут!
Hercule Poirot Согласен, если бы его сразу застрелили. Но А НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ ли?
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Hercule Poirot Для того, чтобы помешать расследованию Эркюля Пуаро, потребуется не змея одна.
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Simon Doyle Только вчера она говорила, что — все вокруг неё на этом корабле — её враги.
Hercule Poirot У нас есть основания полагать, что она была права, месье.
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Hercule Poirot Я хотел бы поведать вам о своем недавнем необычном приключении в «Восточном экспрессе».
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Mrs Otterbourne Филистимлянин! Я тебе покажу, что такое репутация!
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Mrs Otterbourne Извините, вы не должны были воспринимать "Страсть под хурмой" именно так. Уверяю, я лишь хотела показать, как в сердце молодой девушки начинает биться первобытный ритм. Разве вы не видите, дорогая, что то, что я написала, на самом деле было очень лестно?
Linnet Ridgeway Честно говоря, мисс Оттерборн, я не считаю, что сравнение с нимфоманской бабуином — это комплимент,
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Jacqueline De Bellefort Нужно следовать за своей звездой, куда бы она ни вела.
Hercule Poirot Даже к катастрофе?
Jacqueline De Bellefort Даже в самое пекло.
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Linnet Ridgeway Я говорю — вы шарлатанка.
Dr. Ludwig Bessner Фрау Дойл!
Linnet Ridgeway Более того, вы опасная шарлатанка!
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Miss Bowers Фергюсон, тебе лучше пойти и позвать этого... этого «венгерского» доктора с соседней палаты.
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Col. Johnny Race После того, как вы дали мисс Жаклин морфий, она всю ночь не шевелилась.
Miss Bowers Именно так. Нервная реакция, выпивка и морфий — вместе они могли потопить «Титаник».
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Mrs Otterbourne Вы сегодня очень сонный, мсье Порридж.
Hercule Poirot Да, чрезвычайно. Меня одолевает сон, мадам. Не знаю почему, но я едва могу — держать глаза открытыми.
Mrs Otterbourne Непослушный. Я тоже.
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Rosalie Otterbourne Прошлой ночью, мсье. Я была в её каюте, чтобы раздеть её и уложить спать.
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Mrs. Van Schuyler Наглость! Этот палантин мне подарил сам кронпринц Кароль в Румынии. Люди не уважают чужую собственность.
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Mrs. Van Schuyler Я та самая противная подслушивающая дама, мадам. Слышала, что вы очень любите эти жемчуга, что готовы отдать "каждый зуб в своей голове, чтобы их заполучить".
Hercule Poirot Этот чертов Бауэрс!
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Mrs Otterbourne Мой мир — это мир великой любви и страстного романа, а не грязных убийств.
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Andrew Pennington В Париже, может, и принято рыться в чужом имуществе, но мы сейчас не в Париже!
Hercule Poirot В Брюсселе, сэр! Страна...
Andrew Pennington Мне всё равно, что это Борнео!
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Hercule Poirot Это обычный осадок в отличной бутылке Шато Петрюс. Присоединишься ко мне?
Col. Johnny Race Нет, спасибо. Ты со своим вином, я со своим виски.
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Col. Johnny Race Мадам, я правильно понимаю, что у вас есть доказательства, кто убил миссис Дойл?
Mrs Otterbourne Да, и у меня есть.
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Simon Doyle Какая ерунда!
Hercule Poirot О, нет. Это вовсе не ерунда.
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Dr. Ludwig Bessner Что мне до жалких дел низших классов? Всем известно, что у них нет неврозов, только животные страсти!
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Hercule Poirot Какая трагедия...
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Hercule Poirot О, мои маленькие! Совет от меня, как говорят в Америке: "Не напрягайтесь."
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Col. Johnny Race Я бы на вашем месте туда не заходил. Доктор Бесснер сейчас не в духе.
Mrs Otterbourne Мил человек, я это знаю, но немного немчурой злости меня сейчас не остановит.
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Hercule Poirot Одно ясно точно: мадам Дойл не была убита рыбой
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Andrew Pennington Вот документы, о которых я говорил, что нужно подписать. Аренда Крайслер Билдинг. Ах да, концессии на серебряную шахту, поставки бакинской нефти и слияние Corn Crisp Choo-Choo.
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Hercule Poirot Давайте сделаем небольшую паузу, чтобы освежиться.
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Miss Bowers Извините, мисс Риджвей.
Linnet Ridgeway Миссис Дойл, миссис Саймон Дойл.
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Linnet Ridgeway Сука! Куда ни пойдём, она везде появляется.
Simon Doyle Дорогой.
Linnet Ridgeway Как какая-то кенгуру в охоте.
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Col. Johnny Race О, я тебя не видел с тех пор, с того странного дела с обезглавленным священником.
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Simon Doyle Надеюсь, ты сумел ей объяснить.
Hercule Poirot Увы, для неё здравый смысл — это вечная месть.
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Simon Doyle Ну вот, мы это сделали. Наконец-то от неё избавились.
Linnet Ridgeway Чего ты ожидал? Ты же гений.
Simon Doyle Для простого Саймона неплохо.
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