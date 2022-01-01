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Трехгрошовая опера
Киноафиша Фильмы Трехгрошовая опера Трехгрошовая опера, 1931: актеры и роли
L'opéra de quat'sous Трехгрошовая опера 1931 / США / Германия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Трехгрошовая опера, 1931: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георг Вильгельм Пабст G. W. Pabst
В ролях
Альбер Прежан Albert Préjean Флорель Гастон Модо Gaston Modot Марго Лион Жак Анли Владимир Соколов
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