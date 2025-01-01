Британский хозяин на вокзале До свидания, Ваша Светлость. Жаль, что вы не останетесь на стрельбы.

Владинов О, спасибо. Но там, куда я еду, стрельбы будет хоть отбавляй.

Британский хозяин на вокзале Медведи? Волки?