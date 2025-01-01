Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov
Когда у меня были долгие бессонные ночи, я пытался повторять про себя стихи.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov
В Сибири.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov
О, Шекспир, Браунинг, Шелли.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov
Нет, в Оксфорде.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov
Отец хотел, чтобы я учился в Оксфорде.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov
Браунинг. Ты, наверное, знаешь: «Бояться смерти? Бояться смерти — чувствовать в горле туман, в лице — мглу...» Ох, боюсь, я тебя утомляю.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov
Ну, только конец. Я его восхищаюсь. «Вдруг худшее для храбрых — лучшее, Чёрный час кончен, И ярость стихий, бесовский вой, Умолкнут, сольются, Превратятся сначала в боль, потом в покой, Затем в свет, и в грудь твою, О душа души моей! Я обниму тебя вновь, И с Богом — всё прочее!» Тебе нравится?
Countess Alexandra Vladinoff
Оптимистично. Это по-английски. Слушай русское стихотворение. Безнадёжное и пессимистичное, как мы, русские. «Я устал от своих маленьких грёз, Я пережил час своих желаний, Один с измученным пустым сердцем, Я плачу...»