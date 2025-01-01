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Киноафиша Фильмы Рыцарь без доспехов Цитаты из фильма Рыцарь без доспехов

Цитаты из фильма Рыцарь без доспехов

Countess Alexandra Vladinoff [Спрашивает насчёт взятки] И всё, что он хотел — это твои часы?
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov [Риторически] Ну и что толку от часов, если поезда опаздывают на неделю?
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Британский хозяин на вокзале До свидания, Ваша Светлость. Жаль, что вы не останетесь на стрельбы.
Владинов О, спасибо. Но там, куда я еду, стрельбы будет хоть отбавляй.
Британский хозяин на вокзале Медведи? Волки?
Владинов Нет, всё подряд. Даже министры.
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Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov [тьма гулага сводит его с ума. Кричит] Ночь... ночь... ночь! Ночь без конца! Сплошная ночь! Весь мир погружён во тьму! Солнце мёртвое! Всё мёртвое! Мы — последние живые!
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Countess Alexandra Vladinoff Тебе не нравится мой лес?
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Я тебя обожаю.
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Countess Alexandra Vladinoff [Голая, после ванны, Питеру] Привет, товарищ!
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Station Master Занимайте места, пожалуйста! Казань... Москва... Петроград!
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Я поезда не вижу.
Station Master Тсс! Поезда, которые видны, взрывают.
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Colonle Adraxine С этими вагончиками-ресторанами надо что-то делать. Обед был так себе, а ужин — просто несъедобен! Я, как солдат, привык к лишениям. Но икра была отвратительной, а шампанское явно не 1906 года!
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Countess Alexandra Vladinoff Плохие новости?
Colonle Adraxine Отличные новости. Всеобщая мобилизация. Ты знаешь, что это значит?
Countess Alexandra Vladinoff Война.
Colonle Adraxine Война! Наконец-то!
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Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Календарь уже дописан?
Axelstein Ну, я не уверен, сегодня 15-е марта или 16-е. Думаю, это не так уж важно.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Ну, по крайней мере, мы знаем, что сейчас 1916 год. Два года в этом ледяном аду, пока весь мир переворачивается с ног на голову. И никакого табака.
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Tomsky На чьей ты стороне?
Axelstein На стороне революционной дисциплины.
Tomsky Революционная чепуха!
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Countess Alexandra Vladinoff Я готова.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Стой!
Countess Alexandra Vladinoff Меня не должны расстрелять?
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Нет.
Countess Alexandra Vladinoff Но я хочу, чтобы меня расстреляли! Я вас всех ненавижу. Презираю вас! Вы словно зараза. Да здравствует Россия! Да здравствует царь!
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Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Когда у меня были долгие бессонные ночи, я пытался повторять про себя стихи.
Countess Alexandra Vladinoff У тебя были бессонные ночи?
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov В Сибири.
Countess Alexandra Vladinoff Какие стихи?
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov О, Шекспир, Браунинг, Шелли.
Countess Alexandra Vladinoff Но это английские поэты. Ты учился в Петрограде?
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Нет, в Оксфорде.
Countess Alexandra Vladinoff Но русские студенты редко ездили в Оксфорд.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Отец хотел, чтобы я учился в Оксфорде.
Countess Alexandra Vladinoff Понятно. Процитируй что-нибудь. Браунинг.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Браунинг. Ты, наверное, знаешь: «Бояться смерти? Бояться смерти — чувствовать в горле туман, в лице — мглу...» Ох, боюсь, я тебя утомляю.
Countess Alexandra Vladinoff Продолжай.
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Ну, только конец. Я его восхищаюсь. «Вдруг худшее для храбрых — лучшее, Чёрный час кончен, И ярость стихий, бесовский вой, Умолкнут, сольются, Превратятся сначала в боль, потом в покой, Затем в свет, и в грудь твою, О душа души моей! Я обниму тебя вновь, И с Богом — всё прочее!» Тебе нравится?
Countess Alexandra Vladinoff Оптимистично. Это по-английски. Слушай русское стихотворение. Безнадёжное и пессимистичное, как мы, русские. «Я устал от своих маленьких грёз, Я пережил час своих желаний, Один с измученным пустым сердцем, Я плачу...»
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Gen. Andreyevitch Через неделю мы снова возьмём Халинск. Да, ты вернёшься домой.
Countess Alexandra Vladinoff Можно мне, пожалуйста, принять ванну?
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Gen. Andreyevitch Кусок мыла для графини!
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Countess Alexandra Vladinoff Давай. Пожалуйста, не останавливайся.
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Countess Alexandra Vladinoff Прекрасная удача, и самое прекрасное из всех — встретить тебя.
Poushkoff Ты так думаешь?
Countess Alexandra Vladinoff Да, я так думаю. Даже если завтра станет нашим концом. А может и стать.
Poushkoff Завтра может стать концом и для меня. Если так, ты вспомнишь меня?
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Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Ты знаешь этот лес?
Countess Alexandra Vladinoff Он принадлежал мне — принадлежал.
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Lukofsky К вашим услугам, товарищ.
Commissar Эта водка — гов#о полное. Можно получше.
Lukofsky У меня в подвале есть кое-что особенное. Но на всех не хватит.
Commissar На всех? А я не на всех. Приноси!
Lukofsky Сейчас же, товарищ.
🧡
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Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov Ты думаешь, что я не вернусь — за тобой?
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Countess Alexandra Vladinoff Когда ты влюбилась в меня?
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov В первый раз, когда я тебя увидел. Вставай, сказал я. Вставай. Возвращайся. И я потерялся.
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