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Модельные страсти в Париже Сюжет новой картины режиссёра Мадса Маттисена крутится вокруг начинающей модели Эммы, которая приезжает в Париж, чтобы стать топ-моделью. Её мечта — выступить на неделе моды от бренда Шанель. Но на пути к этой мечте она вынуждена столкнуться с бизнесом, который не терпит скромниц, и с людьми из этого бизнеса, что, пожалуй, самое опасное. Сюжет включает в себя стандартные проблемы: мечта, предательство, алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи,…