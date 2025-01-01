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Киноафиша Фильмы Джейн хочет найти бойфренда Цитаты из фильма Джейн хочет найти бойфренда

Цитаты из фильма Джейн хочет найти бойфренда

Jane Тебе правда не стоит так делать, это вредно. И курить в помещении в штате Нью-Йорк незаконно.
Jack Я слышал. Но я ещё слышал, что печенье делает попу толстой.
Jane Ну, я лучше буду с большой печёночной попой, чем мёртвой.
Jack Да, потому что тогда ты сможешь есть свою большую печёночную попу.
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Jane Это одно из чудес света, знаешь ли. Я просто не понимаю этого. Я понимаю, что может быть интересно, что люди построили это, но чудо! Восхитительно! Я просто не понимаю вас, нейротипичных, и то, что вы находите впечатляющим.
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Bianca Убирай своего съёмного е##а из моей ванной и тащи её туда, куда ты обычно таскаешь таких девчонок, но с Джейн ты никуда не пойдёшь.
🧡
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Paul *Больше никаких ляпов. Мы слишком близко к открытию, чтобы накосячить.*
🧡
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[Джек читает на полу в магазине]
Книжный продавец Может, хочешь купить?
Джек Вот почему люди ходят в «Барнс и Нобл».
🧡
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