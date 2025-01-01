JaneТебе правда не стоит так делать, это вредно. И курить в помещении в штате Нью-Йорк незаконно.
JackЯ слышал. Но я ещё слышал, что печенье делает попу толстой.
JaneНу, я лучше буду с большой печёночной попой, чем мёртвой.
JackДа, потому что тогда ты сможешь есть свою большую печёночную попу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JaneЭто одно из чудес света, знаешь ли. Я просто не понимаю этого. Я понимаю, что может быть интересно, что люди построили это, но чудо! Восхитительно! Я просто не понимаю вас, нейротипичных, и то, что вы находите впечатляющим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BiancaУбирай своего съёмного е##а из моей ванной и тащи её туда, куда ты обычно таскаешь таких девчонок, но с Джейн ты никуда не пойдёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul*Больше никаких ляпов. Мы слишком близко к открытию, чтобы накосячить.*