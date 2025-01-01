Jane Тебе правда не стоит так делать, это вредно. И курить в помещении в штате Нью-Йорк незаконно.

Jack Я слышал. Но я ещё слышал, что печенье делает попу толстой.

Jane Ну, я лучше буду с большой печёночной попой, чем мёртвой.