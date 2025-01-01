Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Подводная лодка Цитаты из фильма Подводная лодка

Цитаты из фильма Подводная лодка

Lt. Werner Капитан?
Captain Простите.
Lt. Werner Вы думаете, теперь всё безнадёжно?
Captain Прошло уже 15 часов. Он никогда не справится. Простите.
Lt. Werner Нас всех готовили к этому дню. «Быть бесстрашным, гордым и одиноким. Никому не нужным, только жертвовать собой. Всё — ради Родины.» О боже, всё это пустые слова. Всё оказалось не так, как нам говорили, да? Я просто хочу, чтобы кто-то был рядом. Единственное, что я чувствую — это страх.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain На этот раз они нас не поймают! Не в этот раз! Они нас не заметили! Нет, все храпят в своих койках! Или знаешь что? Они пьют в баре, празднуя нашу гибель! Пока нет, друзья. Пока нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вернер фотографирует вахтенных на рубке]
Captain Фотографируй возвращающихся, а не выходящих в море.
Lt. Werner Почему?
Captain Пока они вернутся, будут с бородами. Томми будет стыдно, что просто мальчишки им устроили ад. Маленькие лица. Те, кто ещё сосать мамину грудь должен.
[пауза]
Captain Чувствую себя древним среди этих ребят, словно на детском крестовом походе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain ТРЕВОГА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Главный боцман заходит в торпедный отсек, который переоборудовали под красную комнату]
Chief Bosun ТЫШИНА В ЭТОМ БЛ###М ДОМЕ!
[экипаж замолкает]
Chief Bosun Плохие новости, мужики.
Ario Что случилось?
Chief Bosun [пауза] Шальке проиграли. 0:5. Половина финала уходит.
[уходит]
Ario [бросает банку в переборку] Не могу поверить в эту хр###!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
2nd Lieutenant Впервые на подлодке?
Lt. Werner Да. Впервые. Будет захватывающе.
2nd Lieutenant Есть завещание?
Lt. Werner Что?
2nd Lieutenant 13 лодок ушло на дно в прошлом месяце. Все вместе с экипажем. Захватывающе, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
2nd Lieutenant Плесень полезна для вас. Это почти как свежий салат. Будьте благодарны тому, что растёт здесь внизу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[экипаж закончил пополнение запасов, так что свежая еда повсюду]
Kriechbaum Эй! Уберите всё это немедленно! Очистите карту! Я не могу штурмовать по бананам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Ладно, мужики, слушайте внимательно. Сейчас будем выдувать воду и попробуем вытащить корму из песка. Если всплывём — там может быть непросто. Движение плотное. И надо молиться, чтобы двигатели завелись, чтобы выбраться из этой передряги. Состояние лодки такое, что нам нужно сразу держать курс на Ла-Рошель. Если выполним... каждому по полбутылки пива! Но есть у нас одно преимущество — они нас не ждут. Ну что, мужики, всё готово?
The Crew [в унисон] Яволь, господин капитан!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johann Капитан, я хочу извиниться.
Captain Нельзя просто извиняться, Йоханн. Ты покинул свой боевой пост в критический момент. К тому же, ты ослушался моего приказа.
Johann Меня судить будут?
Captain Сколько у тебя было походов?
Johann Девятый.
Captain Почему именно ты?
Johann Это была ошибка. Я не... Это было... Всё внезапно... Как будто... Больше так не повторится, сэр. Можете на это положиться. Клянусь.
Captain Всё в порядке, Йоханн.
Johann Не будет суда?
Captain [кивает] Отдохни.
[Йоханн уходит. Капитан добавляет в журнал: «Решение — возвращение в Ла-Рошель»]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pilgrim Эй, у тебя в носу волосы есть?
Frenssen Зачем?
Pilgrim У меня в жопе есть. Может, свяжем их?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Извините.
Lt. Werner Безнадёжно?
Captain Прошло уже 15 часов. Он не справится. Извините.
Lt. Werner Я сам этого хотел. «Идти навстречу неумолимому... где ни одна мать не позаботится о нас... ни одна женщина не встретится на пути... где царит только правда... с жестокостью и величием». Я был пьян от этих слов. Ну вот она — реальность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Первое апреля. Повторение — мать учения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain of the 'Weser' Ну как там, в подводной лодке?
Der Leitende Тихо...
Captain of the 'Weser' Тихо? Хм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
2nd Lieutenant Лодка рассчитана на 90 метров, но, конечно, мы можем опуститься и глубже. Есть предел. Мы можем выдержать только определённое давление... прежде чем лодку раздавит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Наши патрульные самолёты! Где они? Ответь на этот вопрос, господин Гёринг! У британцев их полно! Он только и умеет, что болтать, этот толстый лентяй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Werner Что происходит? Почему мы ныряем?
2nd Lieutenant Проверка гидрофона. В море, даже во время шторма, здесь слышно больше, чем видно наверху.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Йоханн поднимается на мостик, становится между Крихбаумом и лейтенантом Вернером. Вдыхает воздух]
Лейтенант Вернер Тебе же хорошо, свежий воздух, да, Йоханн?
Йоханн [Плёвывает] Не-а.
[Йоханн спускается обратно в корабль]
Крихбаум Странные эти мотористы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Филлип, старая гвардия ушла. Посмотри на этих новых героев. Весь такой шум и дым. Просто громкие рты.
Thomsen Да, да. Они держатся вместе, яйца в кулаке. И вера в нашего фюрера в их глазах.
Captain Они поймут со временем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[офицеры U-96 входят в главный каюту "Везера". 1-й офицер — единственный в полном парадном мундире]
Капитан "Везера" [1-му офицеру] Добро пожаловать на "Везер", господин капитан-лейтенант.
[2-й офицер подавляет смех]
1-й лейтенант Нет, это не я. Это капитан.
Капитан "Везера" [капитану] Ах, прошу прощения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[капитан и лейтенант Вернер выводят Томсена из мужской комнаты]
Capt. Lt. Philipp Thomsen Я... очень хотел оторваться по полной. Но сейчас я ни на что не годен!
Captain Всё в порядке!
Capt. Lt. Philipp Thomsen Зиг хайль!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ullman [пишу письмо] Дорогая Франсуаза, это уже мое четырнадцатое письмо к тебе, но ты до сих пор ни одного не получила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[U-96 направляется к ближайшему конвою]
Капитан [Вернеру] Больше тридцати грузовых судов! Бертольд лучше не атаковать сейчас. Лучше держаться поближе и ждать, пока подойдут остальные лодки. Для меня нет ничего лучше подводной лодки... и парусников. Нет линий красивее, чем у парусника. Я как-то плавал на трехмачтовом шхуне. Великолепное судно. Просторное. В нем трюмы были размером с церкви!
[Капитан и Вернер смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ario [двигатели снова работают] Они... они работают. Кажется, они работают!
Der Leitende Кто сказал, что из ничего ничего не сделать?
[ЛИ нервно, по-девичьи смешливо смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[U-96 выходит в море под аплодисменты толпы. Томсен подъезжает на своей машине]
Capt. Lt. Philipp Thomsen Слава и победа! Потопить их всех!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[старший боцман и Вернер входят в каюту унтер-офицеров]
Pilgrim Доброе утро, лейтенант.
Chief Bosun Значит, тут спят унтер-офицеры. Двенадцать человек. Пока один на дежурстве, другой спит в его вонючке.
[Пилигрим и Френссен смеются]
Chief Bosun Вот твоя койка. Специально для тебя. Наш гость.
Pilgrim [даёт Вернеру пончо] Вот, лейтенант.
Frenssen [кидает Вернеру кислородную маску] Это твоя кислородная маска. Очень важная штука.
Pilgrim Польза её мала, если только море спокойное.
Frenssen Но она выручает, когда дизель воняет.
[старший боцман и Пилигрим смеются]
Pilgrim Или когда Френссен п***ит!
[старший боцман, Пилигрим и Френссен смеются громче, а на лице Вернера — явное недовольство]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Гейнрих и двое других моряков несут Крихбаума к люку рубки]
Kriechbaum Спасибо, Гейнрих.
Heinrich Не за что. Смотри, солнце всё ещё светит.
[кричит]
Heinrich Поднимайте его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Здесь неплохо, да? Нет писем, нет телефона. Сплошные деревянные панели. Хорошо проветриваемая лодка. Еда — бесплатно. Вот это жизнь, можно сказать.
Der Leitende ...Как свежие конины. Они тоже "кусаются". Им не нужно зарабатывать на жизнь. Им даже курить разрешают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain [входя в бар с Вернером и ЛИ] Парни Меркеля. Завтра тоже уходят в море. Трусы до ужаса. Им секс нужен так же, как пехоте — бухло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Bosun [после того, как лейтенанту Вернеру в лицо бросили жирную тряпку] Кто это сделал?... КТО ЭТО СДЕЛАЛ?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[звуки взрывов торпед и затопления кораблей стихли]
Капитан Теперь их очередь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain [по громкой связи] Внимание всем. Мы преследуем конвой, обнаруженный U-32. Ожидайте контакта в 18:00. Это всё.
[экипаж ликует]
Schwalle Наконец-то избавимся от этих красавиц! Они все готовы к запуску!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ullman Мы проведём Рождество в Италии.
Ario Нужно успеть туда первыми!
Ullman И что?
Ario Гибралтар! Включи мозги, идиот! Этот пролив... Он как ушко иглы. Мы никогда там не проскочим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heinrich Нееет! Второй контакт быстро приближается, курс 076!
Captain Чёрт побери! Ещё один!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain [смотрит на одну из фотографий лейтенанта] Странно. Я уже много лет не видел снега.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kriechbaum [Вернеру] Средиземное море. Они дураки. Идеальное место, чтобы утонуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[во время шторма волна ударяет по рубке, и Крихбаум замечает, что Пилигрим пропал]
Kriechbaum [смотрит назад] Человек за бортом!
Pilgrim [кричит, держась за перила у зенитного пулемёта]
Kriechbaum Пилигрим!
[добирается до Пилигрима, затем несёт его обратно в лодку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Нужны хорошие люди. Все хорошие люди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Капитан Наш боцман. Сегодня знатно оттянулся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain У тебя есть чувство романтики?
Lt. Werner Что?
Captain Вон, пустой дом рядом со складом — он для тебя?
Lt. Werner Если честно, не знаю, это же вроде как запретная зона?
Captain Ага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Lt. Philipp Thomsen Тревога! Чёрт! Проклятые угри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Ещё не время, товарищи! Ещё не время!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bockstiegel Это же топливо жрёт, да?
Der Leitende Му#к.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
[Ла-Рошель под атакой. Вернер и команда прячутся в бункере подводной лодки; несколько человек ранены]
1st Lieutenant Идите сюда! Нам нужна помощь!
Schwalle Медик! Медик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Вы покинули боевую позицию в самый ответственный момент. К тому же, вы ослушались моего приказа.
Johann Меня судить будут?
Captain Сколько у вас боевых походов?
Johann Девятый.
Captain Ты, из всех, Йоханн.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Требую надлежащих докладов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ario Нужно добраться до Макарони первым! Гибралтар! Воткни палец себе в жопу, чтобы понять. Там всё туго, как у девственницы. Придётся взять вазелин, чтобы пройти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Crew Надо было бы припасти немного тёлок для трахания!
The Crew Да, теперь бы ты воевал с испанскими раками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monique [Английский дубляж] Конечно, капитан, сейчас же!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Здесь, посреди моря, всегда своя история. Надеюсь, ты записываешь. Может, штаб получит информацию.
Lt. Werner Уверен, у тебя связей больше, чем у меня.
Captain Думаешь, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain [Капитан смотрит на птиц в небе] Чёртовы твари!
[Обнаруживает зевающего часового]
Captain Ни-ни-ни
The Crew Извините, капитан.
Captain Если не можешь — не берись.
[пауза]
Captain Ты был в этом деле? Учения по пожарной тревоге?
The Crew [колеблется] Да, капитан.
Captain [улыбается] По крайней мере, умеешь целиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Crew [смена порта] Эти уб##и нас облап##ли.
The Crew Черт. Ни секса, ни медсестер, ни горячих телефонисток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Херберт Грёнемайер
Херберт Грёнемайер
Herbert Grönemeyer
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Jurgen Prochnow
Уве Оксенкнехт
Уве Оксенкнехт
Uwe Ochsenknecht
Клод-Оливер Рудольф
Claude-Oliver Rudolph
Мартин Земмельрогге
Мартин Земмельрогге
Martin Semmelrogge
Бернд Таубер
Бернд Таубер
Bernd Tauber
Эрвин Ледер
Эрвин Ледер
Erwin Leder
Гюнтер Лампрехт
Günter Lamprecht
Клаус Веннеманн
Клаус Веннеманн
Klaus Wennemann
Отто Зандер
Otto Sander
Хабертус Бенгш
Хабертус Бенгш
Hubertus Bengsch
Хайнц Хёниг
Heinz Hönig
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше