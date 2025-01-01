[старший боцман и Вернер входят в каюту унтер-офицеров]
Pilgrim
Доброе утро, лейтенант.
Chief Bosun
Значит, тут спят унтер-офицеры. Двенадцать человек. Пока один на дежурстве, другой спит в его вонючке.
[Пилигрим и Френссен смеются]
Chief Bosun
Вот твоя койка. Специально для тебя. Наш гость.
Pilgrim
[даёт Вернеру пончо]
Вот, лейтенант.
Frenssen
[кидает Вернеру кислородную маску]
Это твоя кислородная маска. Очень важная штука.
Pilgrim
Польза её мала, если только море спокойное.
Frenssen
Но она выручает, когда дизель воняет.
[старший боцман и Пилигрим смеются]
Pilgrim
Или когда Френссен п***ит!
[старший боцман, Пилигрим и Френссен смеются громче, а на лице Вернера — явное недовольство]