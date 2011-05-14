Маризет, Кристиан, Пьер, Леон, Жозе — некоторые из чудных и трогательных актёров, участвующих в невероятной борьбе крестьян Ларзака против государства, в беспощадном сражении за их земли. Всё начинается в 1971 году, когда правительство, в лице Министра обороны Мишеля Дебре, объявляет о том, что военный лагерь Ларзака должен расширяться. Крестьяне мобилизуют свои силы и дают клятву не уступать свои земли. В ежедневных стычках с военными и полицией, они проявляют всю свою богатую фантазию, чтобы заставить услышать их голоса.