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Постер фильма Все в Ларзаке
7.2
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7.2

Все в Ларзаке

, 2011
Tous au Larzac
Франция / документальный / 18+
Постер фильма Все в Ларзаке
7.2

О фильме

Маризет, Кристиан, Пьер, Леон, Жозе — некоторые из чудных и трогательных актёров, участвующих в невероятной борьбе крестьян Ларзака против государства, в беспощадном сражении за их земли. Всё начинается в 1971 году, когда правительство, в лице Министра обороны Мишеля Дебре, объявляет о том, что военный лагерь Ларзака должен расширяться. Крестьяне мобилизуют свои силы и дают клятву не уступать свои земли. В ежедневных стычках с военными и полицией, они проявляют всю свою богатую фантазию, чтобы заставить услышать их голоса.

В ролях

Léon Maillé
Self
Pierre Burguière
Self
Christiane Burguière
Self
Marizette Tarlier
Self
Michel Courtin
Self
Жозе Бове
Self
Christian Roqueirol
Self
Pierre Bonnefous
Self
Guy Tarlier
Self
Michelle Vincent
Self
Режиссер Кристиан Руа
Сценарист Кристиан Руа
Композитор Стефан Муша
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 14 мая 2011
Дата выхода
23 ноября 2011 Франция
Сборы в мире $2 289
Производство Elzévir Films, Arte France Cinéma, ARTE
Другие названия
Tous au Larzac, Todos al Larzac, Larzac, Leadersheep, Owce na poligonie, Todos en Larzac, Wszyscy do Larzac, Всички до Ларзак

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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