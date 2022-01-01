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Человек из ресторана Человек из ресторана
Киноафиша Фильмы Человек из ресторана Человек из ресторана, 1927: актеры и роли
Человек из ресторана 1927 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Человек из ресторана, 1927: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Яков Протазанов Yakov Protazanov
В ролях
Михаил Чехов Михаил Климов Михаил Нароков Степан Кузнецов Вера Малиновская Иван Коваль-Самборский
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