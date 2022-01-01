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Семейные фотографии
Семейные фотографии, 2016: актеры и роли
Fotografii de familie
Семейные фотографии
2016 / Румыния / Франция / Бельгия
7.3
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14
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Семейные фотографии, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Мунджиу
Cristian Mungiu
В ролях
Влад Иванов
Vlad Ivanov
Мария-Виктория Драгус
Иоаким Чобану
Ioachim Ciobanu
Адриан Титьени
Adrian Titieni
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