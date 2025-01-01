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Тишина. Слишком тихо. В небе замирают боевые вертолёты. Раздаётся взрыв. Мой техник снова едва не попадает под раздачу. Пуля пролетает в считанных сантиметрах над его головой. Ему повезло — он такой низкий, иначе уже точно был бы мёртв. С вами Фрэнк Бонневиль, Q63.5 News.