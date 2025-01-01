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Цитаты из фильма Специальные корреспонденты

[финальные реплики]
Ian Finch Похоже, мы идём в Манхэттен — так, наверное.
Claire Maddox У меня есть кофе, так что...
Ian Finch Ты же не хотела молока, да?
Claire Maddox Хотела.
Ian Finch Ладно, всё нормально. Потому что тут по эту сторону есть магазин. Наверное, нам нельзя туда переходить...
Claire Maddox Это как финал фильма.
Ian Finch Может, фильма с маленьким бюджетом.
🧡
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Claire Maddox Будьте осторожны — вы оба, понятно? Это будет опасно.
Frank Bonneville Опасность — моё второе имя...
Ian Finch А моё — Деннис...
🧡
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Ian Finch Можно мне латте на обезжиренном молоке?
Claire Maddox Ты на диете?
Ian Finch Чуть-чуть, да. Прошел медосмотр, и выяснилось, что у меня 25% жира.
Claire Maddox Это плохо?
Ian Finch Да, это больше, чем у некоторых закусок.
🧡
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Ian Finch Забавно, я играю в игру под названием "Восстание мятежников". Элеонора считает, что это по-детски — взрослому мужику играть в игры.
[вздыхает]
Ian Finch Надо было больше ей внимания уделять. Но тогда смог бы я так высоко набрать? Кто знает?
[пожимает плечами]
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Frank Bonneville [встреча с Элеонор] Ты слишком привлекательна для отдела кадров и недостаточно злая для руководства.
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Ian Finch [передача по мобильному] Тишина. Слишком тихо. В небе замирают боевые вертолёты. Раздаётся взрыв. Мой техник снова едва не попадает под раздачу. Пуля пролетает в считанных сантиметрах над его головой. Ему повезло — он такой низкий, иначе уже точно был бы мёртв. С вами Фрэнк Бонневиль, Q63.5 News.
🧡
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