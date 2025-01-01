Ian FinchЗабавно, я играю в игру под названием "Восстание мятежников". Элеонора считает, что это по-детски — взрослому мужику играть в игры.
[вздыхает]
Ian FinchНадо было больше ей внимания уделять. Но тогда смог бы я так высоко набрать? Кто знает?
[пожимает плечами]
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🥺
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Frank Bonneville[встреча с Элеонор]Ты слишком привлекательна для отдела кадров и недостаточно злая для руководства.
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🥺
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Ian Finch[передача по мобильному]Тишина. Слишком тихо. В небе замирают боевые вертолёты. Раздаётся взрыв. Мой техник снова едва не попадает под раздачу. Пуля пролетает в считанных сантиметрах над его головой. Ему повезло — он такой низкий, иначе уже точно был бы мёртв. С вами Фрэнк Бонневиль, Q63.5 News.