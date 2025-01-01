Позволь сказать тебе кое-что. Стоматологи для мужчин — это то же самое, что гинекологи для женщин. Как только они широко раскрывают рот и ты уже рукой у них внутри, чувство стыда у них просто исчезает. Ты становишься хранителем их тайн. Иногда ты отправляешь их домой с рецептом, который чуть более приятный, чем требует проблема. А иногда? Если можно помочь чуть серьёзнее и никому не причинить вреда, почему бы и нет?