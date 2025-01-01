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Киноафиша Фильмы Послание от Кинга Цитаты из фильма Послание от Кинга

Цитаты из фильма Послание от Кинга

[первые слова]
Woman [на автоответчике, плачет] Джейкоб, это Бьянка. У меня проблемы. Мне нужна твоя помощь, пожалуйста. У меня есть то, что им нужно. Джейкоб, я не знаю, что делать. Пожалуйста, позвони мне.
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Wentworth Позволь сказать тебе кое-что. Стоматологи для мужчин — это то же самое, что гинекологи для женщин. Как только они широко раскрывают рот и ты уже рукой у них внутри, чувство стыда у них просто исчезает. Ты становишься хранителем их тайн. Иногда ты отправляешь их домой с рецептом, который чуть более приятный, чем требует проблема. А иногда? Если можно помочь чуть серьёзнее и никому не причинить вреда, почему бы и нет?
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🥺
🤔
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