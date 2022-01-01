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Молчание доктора Ивенса
Молчание доктора Ивенса, 1973: актеры и роли
Молчание доктора Ивенса
1973 / СССР
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Молчание доктора Ивенса, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Будимир Метальников
В ролях
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Жанна Болотова
Иван Кузнецов
Гунар Плаценс
Ирина Скобцева
Леонид Оболенский
Борис Романов
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