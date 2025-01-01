[рассказчик]

Знаешь, один мой хороший друг как-то сказал: всегда нужно носить с собой презерватив в бумажнике и зонт в багажнике — мало ли когда придется трах#ться под дождём. Он ещё советовал таскать с собой зомби-макияж, чтобы вселять ужас в тех, кто тебя кинул.