Charlie[рассказчик]Знаешь, один мой хороший друг как-то сказал: всегда нужно носить с собой презерватив в бумажнике и зонт в багажнике — мало ли когда придется трах#ться под дождём. Он ещё советовал таскать с собой зомби-макияж, чтобы вселять ужас в тех, кто тебя кинул.
MaxЯ застрелил его только потому, что ты напал на его жену!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Charlie[рассказчик]Встречи с одноклассниками — штука странная. Они вызывают кучу воспоминаний о прошлом. Ты был спортсменом? Любителем травки? Участником драмкружка? Неудачником? Ты добился девушки? Или она тебя вообще замечала? Кем ты хотел стать и кем на самом деле стал?
Max[вдруг положив руку на плечо]Чёрт, Чарли. Ты всё ещё зациклен на той т###е?