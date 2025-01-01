Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Все по новой Цитаты из фильма Все по новой

Цитаты из фильма Все по новой

Charlie Как ты мог не проверить этих парней?
Max Я проверял. Доктор Рон, очень успешный врач с безупречной репутацией, который, к сожалению, получил две пули в голову.
Charlie Ты сказал, что он умер естественной смертью!
Max Естественно умираешь, если получаешь две пули в голову.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jorge the Shooter Boy Хватит пялиться на меня, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heather Было весело, Чарли.
[держит на него пистолет]
Charlie Нет-нет-нет, прежде чем ты меня убьёшь, хочу кое-что сказать. После того, как мы переспали, ты во сне пукал — раз шесть.
Heather Да ну, никто, кроме тебя, об этом не узнает, потому что ты не выкрутишься из этой ситуации, Чарли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie [исследуют их новое укрытие] В этом доме целых пять домов. Еще один бассейн!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Becca [про Хизер] Кто эта сексуальная тёлка?
Mrs. Kessler Я его мама.
Max Не ты, ма!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie [рассказчик] Знаешь, один мой хороший друг как-то сказал: всегда нужно носить с собой презерватив в бумажнике и зонт в багажнике — мало ли когда придется трах#ться под дождём. Он ещё советовал таскать с собой зомби-макияж, чтобы вселять ужас в тех, кто тебя кинул.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Max Ты готов?
Charlie Чёрт возьми, да. Ведь живёшь же дважды, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Я не работаю в «Сэйв энд б###н Пэй»!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Макс [водителю машины рядом] Эй, чувак, я заблудился. Не подскажешь, где обочина?
[зацепляет его боком]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Нам светит от 25 до 30 лет.
Charlie Но ты говорил, что от 5 до 10.
Max Это было до того, как мы застрелили мужа Доун.
Charlie *Ты* застрелил мужа Доун!
Max Я застрелил его только потому, что ты напал на его жену!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Charlie [рассказчик] Встречи с одноклассниками — штука странная. Они вызывают кучу воспоминаний о прошлом. Ты был спортсменом? Любителем травки? Участником драмкружка? Неудачником? Ты добился девушки? Или она тебя вообще замечала? Кем ты хотел стать и кем на самом деле стал?
Max [вдруг положив руку на плечо] Чёрт, Чарли. Ты всё ещё зациклен на той т###е?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Разрешите сесть на борт, капитан?
Max Разрешаю, дружок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max [смотрят танцоров grind] Чувак, эти двое козлов достойны друг друга.
Charlie Они на самом деле развелись. Но остались очень хорошими друзьями.
Max Вижу.
Charlie У них близнецы, но... она вышла замуж снова.
Max Вау. Представь, если бы её муж был здесь сейчас и смотрел, как эта алкашка, б###ь, сухо тискает её бывшего?
Charlie Он *здесь*, собственно.
[показывает на безымянный палец]
Max О, поздравляю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше