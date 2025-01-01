Massimo bambinoДорогая мама, умоляю тебя, не оставляй меня, помилуй, пусть свет всегда освещает твой путь, всю твою жизнь рядом со мной. Останься со мной, умоляю, не уходи, не уходи. Останься со мной, умоляю...
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Ettore«Если» — это слово неудачников. В этой жизни взрослеют вопреки.
Massimo's godmotherЯ думала, ты знаешь, что твой отец сказал тебе или ты сам догадался за эти тридцать лет...
MassimoВнезапный сердечный приступ... Как ты мог? Догадаться самому — это несправедливо. Я бы поняла, если бы тебе было десять, но... двадцать? Тридцать? Никто не подумал взять меня в сторону и сказать правду. Никто.