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Киноафиша Фильмы Приятных снов Цитаты из фильма Приятных снов

Цитаты из фильма Приятных снов

Massimo bambino Дорогая мама, умоляю тебя, не оставляй меня, помилуй, пусть свет всегда освещает твой путь, всю твою жизнь рядом со мной. Останься со мной, умоляю, не уходи, не уходи. Останься со мной, умоляю...
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Ettore «Если» — это слово неудачников. В этой жизни взрослеют вопреки.
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Massimo Почему ты мне не сказал?
Massimo's godmother Я думала, ты знаешь, что твой отец сказал тебе или ты сам догадался за эти тридцать лет...
Massimo Внезапный сердечный приступ... Как ты мог? Догадаться самому — это несправедливо. Я бы поняла, если бы тебе было десять, но... двадцать? Тридцать? Никто не подумал взять меня в сторону и сказать правду. Никто.
🧡
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