Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Предчувствие конца Цитаты из фильма Предчувствие конца

Цитаты из фильма Предчувствие конца

Tony Webster [Закадровый голос] Когда ты молод, хочешь, чтобы твои чувства были как в книгах. Чтобы они переворачивали твою жизнь и создавали новую реальность. Но когда время неумолимо уносит нас в средний возраст, а потом и в старость, тогда хочется чего-то более мягкого, правда? Хочется, чтобы чувства поддерживали твою жизнь такой, какая она есть. Чтобы они говорили тебе, что всё будет хорошо. И разве в этом есть что-то плохое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Webster [Закадровый голос]
Tony Webster Чем дольше живёшь, тем меньше вокруг тех, кто скажет тебе, что твоя жизнь — не жизнь на самом деле. Это всего лишь история, которую мы рассказываем о своей жизни. История о нашей жизни, рассказанная другим, но в основном — себе самим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[За кадром]
Tony Webster Я — тот, кто ни выиграл, ни проиграл. Кто не позволил себе пострадать и назвал это способностью выживать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Закадровый голос]
Tony Webster Как часто мы рассказываем свою собственную жизнь? Как часто приукрашиваем, подправляем, хитро обрезаем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susie Webster Ох, вся эта хрень — сплошная фигня! Наш генетический фонд и так никуда не годится. Трудоголик встречает ворчуна, который встречает сумасшедшего тридцатилетнего...
Tony Webster Ты же не ворчун.
Susie Webster Я про тебя говорила!
Tony Webster Я знаю, дорогая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Webster [Закадровое чтение письма, которое он написал] Я всё время обдумываю вопрос ностальгии и страдаю ли я от неё? Наверное, да. Я вспоминаю время с Маргарет; рождение Сьюзи и её первые годы; толпу детей в школе; девушку, которая впервые в жизни танцует; тайный горизонтальный жест под залитой солнцем глицинией. Я думаю о том, как Адриан определял "историю". Думаю обо всём, что случилось в моей жизни, и о том, как мало я позволял случиться — я, кто ни выиграл, ни проиграл, кто избегал боли и называл это способностью выживать. Думаю о том, как переплелись наши жизни и какое-то время шли вместе. И когда я теперь оглядываюсь на то время, каким бы коротким оно ни было, меня это трогает сильнее, чем я мог представить. Мне правда жаль, что я ничего не знаю о твоей жизни за эти годы. Без сомнения, ты могла бы научить этого старого дурака кое-чему... Возможно, в каком-то смысле, ты и научила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые строки]
Tony Webster [Закадровый голос] Меня особо не интересуют мои школьные годы, и я не испытываю к ним особой ностальгии. Но я помню старшие классы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Webster Я однажды знал пастеризованную лесбиянку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susie Webster Пап, сейчас никто уже письма не пишет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Последние реплики]
Сьюзи Уэбстер [Обращается к отцу в его магазине, держа на руках новорожденного сына] Группа NCT передаёт тебе привет.
Тони Уэбстер О, как мило.
Сьюзи Уэбстер Мы прекрасно пообедали, обсуждая, что натворили с телами. Со всеми этими в##а#ями.
Тони Уэбстер Джошуа, закрой уши.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше