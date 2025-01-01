[Закадровое чтение письма, которое он написал]

Я всё время обдумываю вопрос ностальгии и страдаю ли я от неё? Наверное, да. Я вспоминаю время с Маргарет; рождение Сьюзи и её первые годы; толпу детей в школе; девушку, которая впервые в жизни танцует; тайный горизонтальный жест под залитой солнцем глицинией. Я думаю о том, как Адриан определял "историю". Думаю обо всём, что случилось в моей жизни, и о том, как мало я позволял случиться — я, кто ни выиграл, ни проиграл, кто избегал боли и называл это способностью выживать. Думаю о том, как переплелись наши жизни и какое-то время шли вместе. И когда я теперь оглядываюсь на то время, каким бы коротким оно ни было, меня это трогает сильнее, чем я мог представить. Мне правда жаль, что я ничего не знаю о твоей жизни за эти годы. Без сомнения, ты могла бы научить этого старого дурака кое-чему... Возможно, в каком-то смысле, ты и научила.