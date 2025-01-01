Tony Webster[Закадровый голос]Когда ты молод, хочешь, чтобы твои чувства были как в книгах. Чтобы они переворачивали твою жизнь и создавали новую реальность. Но когда время неумолимо уносит нас в средний возраст, а потом и в старость, тогда хочется чего-то более мягкого, правда? Хочется, чтобы чувства поддерживали твою жизнь такой, какая она есть. Чтобы они говорили тебе, что всё будет хорошо. И разве в этом есть что-то плохое?
Tony WebsterЧем дольше живёшь, тем меньше вокруг тех, кто скажет тебе, что твоя жизнь — не жизнь на самом деле. Это всего лишь история, которую мы рассказываем о своей жизни. История о нашей жизни, рассказанная другим, но в основном — себе самим.
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[За кадром]
Tony WebsterЯ — тот, кто ни выиграл, ни проиграл. Кто не позволил себе пострадать и назвал это способностью выживать.
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[Закадровый голос]
Tony WebsterКак часто мы рассказываем свою собственную жизнь? Как часто приукрашиваем, подправляем, хитро обрезаем?
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Susie WebsterОх, вся эта хрень — сплошная фигня! Наш генетический фонд и так никуда не годится. Трудоголик встречает ворчуна, который встречает сумасшедшего тридцатилетнего...
Tony Webster[Закадровое чтение письма, которое он написал]Я всё время обдумываю вопрос ностальгии и страдаю ли я от неё? Наверное, да. Я вспоминаю время с Маргарет; рождение Сьюзи и её первые годы; толпу детей в школе; девушку, которая впервые в жизни танцует; тайный горизонтальный жест под залитой солнцем глицинией. Я думаю о том, как Адриан определял "историю". Думаю обо всём, что случилось в моей жизни, и о том, как мало я позволял случиться — я, кто ни выиграл, ни проиграл, кто избегал боли и называл это способностью выживать. Думаю о том, как переплелись наши жизни и какое-то время шли вместе. И когда я теперь оглядываюсь на то время, каким бы коротким оно ни было, меня это трогает сильнее, чем я мог представить. Мне правда жаль, что я ничего не знаю о твоей жизни за эти годы. Без сомнения, ты могла бы научить этого старого дурака кое-чему... Возможно, в каком-то смысле, ты и научила.
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[Первые строки]
Tony Webster[Закадровый голос]Меня особо не интересуют мои школьные годы, и я не испытываю к ним особой ностальгии. Но я помню старшие классы.