Arturo Alessandri
Вы и ваши коммунистические товарищи так жаждали власти, что позволили себя обвести вокруг пальца дешевым популистом.
Pablo Neruda
Что плохого в том, чтобы стремиться к власти? Теперь наша очередь. Мы имеем право мечтать о Ла-Монеде.
Arturo Alessandri
Как вы будете управлять?
Pablo Neruda
Демократией советов солдат, рабочих и крестьян.
Arturo Alessandri
Господи, храни нас всех. Дворец будет усыпан скорлупой от арахиса и битым стеклом. Законы будут писать с ошибками.
Pablo Neruda
Возможно. Но кладбища не будут заполнены казненными политзаключёнными.
Arturo Alessandri
Сенатор, прошу.
Pablo Neruda
Вы думаете, что путь победить коммунизм — это загнать нас в изгнание, посадить в тюрьму. Позвольте дать совет. Решение — убить нас всех. Убить. Вот тогда ваша проблема исчезнет.
Arturo Alessandri
Больше так не говорите. Кто-то может и решится.
Pablo Neruda
Кто решится? Вы?
Arturo Alessandri
Подумать над этим могу.