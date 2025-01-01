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Киноафиша Фильмы Неруда Цитаты из фильма Неруда

Цитаты из фильма Неруда

Delia del Carril [Неруде] Быть с тобой — это прекрасно. Как жить на улице, обсаженной деревьями.
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Óscar Peluchonneau [закадровый голос о концентрационном лагере Писагуа] У меня даже есть грузовик и зоопарк посреди пустыни. Те, кто пытаются сбежать, превращаются в соляные столбы. Но никто никогда не убегает, потому что начальник тюрьмы — голубоглазая лиса. Его зовут Аугусто Пиночет.
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Álvaro Jara Ты хочешь совершить великое бегство. Правда?
Pablo Neruda Я не собираюсь играть в игру фашистов. Я стану их худшим кошмаром. Для этого мне нужно стать популярным гигантом.
Álvaro Jara Ты не сможешь этого сделать.
Pablo Neruda Я уже сделал.
Álvaro Jara Нет, ты не сможешь. Люди скажут, что ты использовал это преследование, чтобы стать святым. Что нас на самом деле никогда не угнетали. Что нам нравится играть роль жертвы. Что нам нравится страдать. Но нас действительно убивают. Смотри. Я лишь прошу тебя быть немного скромнее. Удачи в пути.
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Pablo Neruda [Делиа] Маленькая муравьишка, я думал, умру с тобой. Ты дала мне всё. Без тебя я не был бы собой.
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Escolta en frontera Argentina Если у вас два имени, вы не можете покинуть страну.
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Pablo Neruda Детективы помогают мне забыть, что за мной охотится полиция.
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Pablo Neruda [обсуждая президента Виделу с другими сенаторами] Мы все его избрали, сенатор. К сожалению, мы все. Все идиоты в этой комнате избрали его.
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Óscar Peluchonneau [закадровый голос о гостях интеллигентной левой партии в доме Неруды] Они не знают, что значит спать на полу. Но все они — красные. Если бы у нас была большевистская революция, они были бы первыми, кто убежал бы.
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Óscar Peluchonneau [закадровый голос о Нерудах] А его жена. Я её не понимаю. Аргентинская аристократка, воспитанная в Париже, которая в итоге стала учительницей сына этого железнодорожного рабочего.
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Óscar Peluchonneau [закадровый голос о Неруде] Многие женщины должны думать, что он занимается любовью с розой во рту. И что после того, как он их целует, он убегает писать новые любовные стихи, вдохновлённый ими. Он — король любви.
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Óscar Peluchonneau [закадровый голос] Говорят, что Чили — это остров, а Анды — словно второе море. Гигантская волна, которая никогда не разбивается. С другой стороны — странная ровная земля, называемая Аргентиной.
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Pablo Neruda [закадровый голос, чтение надписи в мягкой обложке, оставленной для преследователя] Встань и родись со мной, брат-полицейский.
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Gabriel González Videla [описание Неруды его команде] Во время своей кампании этот человек доставал из кармана листок бумаги, и десять тысяч рабочих замолкали, чтобы услышать, как он читает стихи своим голосом.
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Pablo Neruda Чтобы хорошо писать, надо уметь вычёркивать.
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Óscar Peluchonneau [закадровый голос] Поэт охвачен лихорадкой творческого духа, который склонен думать, что мир — это то, что он выдумал.
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Senador Я говорю с вами, сэр!
Pablo Neruda Слушаю вас, сенатор.
Senador Вы Неруда или не вы?
Pablo Neruda Я — он.
Senador Хорошо, потому что два месяца назад вас звали Рикардо Рейес. Почему вы сменили имя? Вы что-то украли?
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Óscar Peluchonneau [закадровый голос] Поэт дал им слова, чтобы рассказать об их жизни. Их суровой жизни. И эти слова придавали смысл их кошмарам. Вот зачем он это делал. Чтобы дать им голос. Они будут цитировать его каждый раз, когда история попирает их. Они не помнят любовные стихи. Они помнят стихи гнева. Неузнаваемые стихи. Стихи воображаемого будущего.
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Óscar Peluchonneau [закадровый голос, пока смотрит на статую Оливье Пелюшоно в полицейском главке] Спасибо, пап.
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Arturo Alessandri Вы и ваши коммунистические товарищи так жаждали власти, что позволили себя обвести вокруг пальца дешевым популистом.
Pablo Neruda Что плохого в том, чтобы стремиться к власти? Теперь наша очередь. Мы имеем право мечтать о Ла-Монеде.
Arturo Alessandri Как вы будете управлять?
Pablo Neruda Демократией советов солдат, рабочих и крестьян.
Arturo Alessandri Господи, храни нас всех. Дворец будет усыпан скорлупой от арахиса и битым стеклом. Законы будут писать с ошибками.
Pablo Neruda Возможно. Но кладбища не будут заполнены казненными политзаключёнными.
Arturo Alessandri Сенатор, прошу.
Pablo Neruda Вы думаете, что путь победить коммунизм — это загнать нас в изгнание, посадить в тюрьму. Позвольте дать совет. Решение — убить нас всех. Убить. Вот тогда ваша проблема исчезнет.
Arturo Alessandri Больше так не говорите. Кто-то может и решится.
Pablo Neruda Кто решится? Вы?
Arturo Alessandri Подумать над этим могу.
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Óscar Peluchonneau [Делии] Я не второстепенный персонаж.
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Óscar Peluchonneau [в микрофон во время национального радиовещания] Здравствуйте, Чили. Поэт — общественная опасность и незабываемый любовник.
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