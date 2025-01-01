Álvaro Jara Ты хочешь совершить великое бегство. Правда?

Pablo Neruda Я не собираюсь играть в игру фашистов. Я стану их худшим кошмаром. Для этого мне нужно стать популярным гигантом.

Álvaro Jara Ты не сможешь этого сделать.

Pablo Neruda Я уже сделал.