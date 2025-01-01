Benjamin [около 113:00, празднуя победы на международном турнире в Судане, трое за столом пьют молочные коктейли и едят картошку фри] Раньше в деревне ели рис с фасолью... а теперь посмотри, что мы едим, ммм ммм ммм.

Ivan Кетчуп... это величайшее изобретение!

[смеются, трое поднимают по одной картофелине с кетчупом в тост и говорят «кетчуп, да... за здоровье»]