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Киноафиша Фильмы Королева Катве Цитаты из фильма Королева Катве

Цитаты из фильма Королева Катве

Robert Katende [Роберт говорит Фионе] Иногда место, к которому ты привык... не то место, которому ты принадлежишь
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Robert Katende [В 143:45 Роберт смотрит через стол на Фиону] Я вижу в тебе силу твоей матери, Фиона... Как она?
[Фиона опускает взгляд, не желая отвечать]
Robert Katende Если бы я мог увидеть свою мать... хоть ещё раз... я бы отдал всё, что у меня есть, ради этого.
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Phiona Mutesi [Около 143:00] Шах и мат!
[Фиона и Накку обе смеются]
Phiona Mutesi Ты должна учитывать другую сторону доски.
[Фиона и Накку хлопают друг друга по ладони, а Роберт кладёт обе руки за голову]
Phiona Mutesi .
Robert Katende В последнее время ты так легко меня обыгрываешь. Думаю, стратегия у тебя в крови... Неужели кто-то из твоих предков командовал огромной армией?
Phiona Mutesi Эти фигуры — моя армия.
Robert Katende Ты должна играть на турнире в Рвабушеньи. Это главный турнир в их стране. Ты будешь играть с международными мастерами... Или боишься проиграть?
Phiona Mutesi Проигрыши учат меня играть лучше... Я сыграю.
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Benjamin [около 113:00, празднуя победы на международном турнире в Судане, трое за столом пьют молочные коктейли и едят картошку фри] Раньше в деревне ели рис с фасолью... а теперь посмотри, что мы едим, ммм ммм ммм.
Ivan Кетчуп... это величайшее изобретение!
[смеются, трое поднимают по одной картофелине с кетчупом в тост и говорят «кетчуп, да... за здоровье»]
Ivan .
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Phiona Mutesi [Торжественный «щёлчок пальцами»] .
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