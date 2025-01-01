Robert Katende[Роберт говорит Фионе]Иногда место, к которому ты привык... не то место, которому ты принадлежишь
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Robert Katende[В 143:45 Роберт смотрит через стол на Фиону]Я вижу в тебе силу твоей матери, Фиона... Как она?
[Фиона опускает взгляд, не желая отвечать]
Robert KatendeЕсли бы я мог увидеть свою мать... хоть ещё раз... я бы отдал всё, что у меня есть, ради этого.
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Phiona Mutesi[Около 143:00]Шах и мат!
[Фиона и Накку обе смеются]
Phiona MutesiТы должна учитывать другую сторону доски.
[Фиона и Накку хлопают друг друга по ладони, а Роберт кладёт обе руки за голову]
Phiona Mutesi.
Robert KatendeВ последнее время ты так легко меня обыгрываешь. Думаю, стратегия у тебя в крови... Неужели кто-то из твоих предков командовал огромной армией?
Phiona MutesiЭти фигуры — моя армия.
Robert KatendeТы должна играть на турнире в Рвабушеньи. Это главный турнир в их стране. Ты будешь играть с международными мастерами... Или боишься проиграть?
Phiona MutesiПроигрыши учат меня играть лучше... Я сыграю.
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Benjamin[около 113:00, празднуя победы на международном турнире в Судане, трое за столом пьют молочные коктейли и едят картошку фри]Раньше в деревне ели рис с фасолью... а теперь посмотри, что мы едим, ммм ммм ммм.
IvanКетчуп... это величайшее изобретение!
[смеются, трое поднимают по одной картофелине с кетчупом в тост и говорят «кетчуп, да... за здоровье»]