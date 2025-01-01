Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Филантропия Цитаты из фильма Филантропия

Цитаты из фильма Филантропия

Robert Dobrovicescu Слышь, препод, ходят слухи, что меня выгоняют. Что за фигня?
Ovidiu Gorea Ты, должно быть, что-то натворил.
Robert Dobrovicescu Но ты же за меня горой! Мы же друзья, да?
Ovidiu Gorea Что я могу поделать, если ты всё время ищешь проблемы?
Robert Dobrovicescu Давай по-простому. Если меня выгонят, а ты будешь на их стороне, ты перестанешь быть моим другом. Тогда я приду к тебе... и порежу тебя как колбасу. Честно? Мне честно звучит.
Ovidiu Gorea Подумаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poetul Garii de Nord Девчачий смешок в трамвае меня окончательно зачаровал. Я снова расстроен, как и мистер Ион Сусай.
Ovidiu Gorea Кто такой... Ион Сусай?
Poetul Garii de Nord Мой друг, ты его не знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мирча Дьякону
Mircea Diaconu
Флорин Замфиреску
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше