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Филантропия
Цитаты из фильма Филантропия
Цитаты из фильма Филантропия
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Цитаты
Robert Dobrovicescu
Слышь, препод, ходят слухи, что меня выгоняют. Что за фигня?
Ovidiu Gorea
Ты, должно быть, что-то натворил.
Robert Dobrovicescu
Но ты же за меня горой! Мы же друзья, да?
Ovidiu Gorea
Что я могу поделать, если ты всё время ищешь проблемы?
Robert Dobrovicescu
Давай по-простому. Если меня выгонят, а ты будешь на их стороне, ты перестанешь быть моим другом. Тогда я приду к тебе... и порежу тебя как колбасу. Честно? Мне честно звучит.
Ovidiu Gorea
Подумаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poetul Garii de Nord
Девчачий смешок в трамвае меня окончательно зачаровал. Я снова расстроен, как и мистер Ион Сусай.
Ovidiu Gorea
Кто такой... Ион Сусай?
Poetul Garii de Nord
Мой друг, ты его не знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
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