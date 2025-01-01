Robert Dobrovicescu Слышь, препод, ходят слухи, что меня выгоняют. Что за фигня?

Ovidiu Gorea Ты, должно быть, что-то натворил.

Robert Dobrovicescu Но ты же за меня горой! Мы же друзья, да?

Ovidiu Gorea Что я могу поделать, если ты всё время ищешь проблемы?

Robert Dobrovicescu Давай по-простому. Если меня выгонят, а ты будешь на их стороне, ты перестанешь быть моим другом. Тогда я приду к тебе... и порежу тебя как колбасу. Честно? Мне честно звучит.