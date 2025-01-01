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Шум и ярость
Цитаты из фильма Шум и ярость
Цитаты из фильма Шум и ярость
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Цитаты
Jason Compson
Любой мог заставить тебя почувствовать себя женщиной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quentin Compson
Я просто оказался эксцентриком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quentin Compson
Знаешь что? Мне кажется, ты боишься своих собственных чувств.
Jason Compson
Ты бы тоже боялся их...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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