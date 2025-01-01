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Киноафиша Фильмы Шум и ярость Цитаты из фильма Шум и ярость

Цитаты из фильма Шум и ярость

Jason Compson Любой мог заставить тебя почувствовать себя женщиной!
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Quentin Compson Я просто оказался эксцентриком.
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Quentin Compson Знаешь что? Мне кажется, ты боишься своих собственных чувств.
Jason Compson Ты бы тоже боялся их...
🧡
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