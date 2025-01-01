Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Далеко на Север
Цитаты из мультфильма Далеко на Север
Цитаты из мультфильма Далеко на Север
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Sasha
Так где же Северный полюс?
Oloukine
На вершине мира! Там очень холодно, словно белая пустыня. Нужно идти километры и километры по ледяным полям, с санями и собаками. Но там так красиво... А что мы будем делать, когда доберёмся до Полюса, моя Сашенька?
Sasha
Мы поставим флаг!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Федор Аткин
Féodor Atkine
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667