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Киноафиша Фильмы Далеко на Север Цитаты из мультфильма Далеко на Север

Цитаты из мультфильма Далеко на Север

Sasha Так где же Северный полюс?
Oloukine На вершине мира! Там очень холодно, словно белая пустыня. Нужно идти километры и километры по ледяным полям, с санями и собаками. Но там так красиво... А что мы будем делать, когда доберёмся до Полюса, моя Сашенька?
Sasha Мы поставим флаг!
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