Наша рецензия

Юная аристократка Саша – умна, воспитанна и мила собой. Но тревожный и серьезный взгляд выдает, пожалуй, слишком вдумчивую для ее положения натуру, а постоянно выбивающаяся у лба прядь – настолько же неуместное озорство. Ее взгляд и сердце все время обращены на Северный полюс – такой же своенравный и непокорный, страсть к которому передалась ей от любимого дедушки Олукина, так и не вернувшегося из экспедиции. После провала на первом балу, Саша решает отправиться на поиски его…