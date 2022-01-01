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Светская жизнь Светская жизнь
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Café Society Светская жизнь 2016 / США
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Светская жизнь»

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Наша рецензия

Нет, что ни говорите, а быть смешным и нелепым иногда очень выгодно. Особенно в Голливуде, где каждый второсортный курьер топчет землю столь уверенной поступью, что и президент страны позавидует. А потому (на фоне всеобщего амбициоза) наивная физиономия Бобби – как козырная карта. Его не воспринимают всерьез – а значит, не видят в нем конкурента. Не видят соперника. И легко соглашаются с ним дружить, легко берут на работу, помогают с карьерой, et cetera. А неуклюжий юнец (Бобби…

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