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Нет, что ни говорите, а быть смешным и нелепым иногда очень выгодно. Особенно в Голливуде, где каждый второсортный курьер топчет землю столь уверенной поступью, что и президент страны позавидует. А потому (на фоне всеобщего амбициоза) наивная физиономия Бобби – как козырная карта. Его не воспринимают всерьез – а значит, не видят в нем конкурента. Не видят соперника. И легко соглашаются с ним дружить, легко берут на работу, помогают с карьерой, et cetera. А неуклюжий юнец (Бобби…