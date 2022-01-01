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Тринадцать
Тринадцать, 2005: актеры и роли
13 (Tzameti)
Тринадцать
2005 / Франция / Грузия
7.3
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10
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Тринадцать, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гела Баблуани
В ролях
Георгий Баблуани
George Babluani
Паскаль Бонгар
Орельен Рекуань
Фред Улисс
Fred Ulysse
Николя Пиньон
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