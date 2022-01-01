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Златан. Начало
Златан. Начало, 2016: актеры и роли
Den unge Zlatan
Златан. Начало
2016 / Италия / Нидерланды / Швеция
Трейлер
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Златан. Начало, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фредрик Герттен
Fredrik Gertten
Магнус Герттен
Magnus Gertten
В ролях
Златан Ибрагимович
Zlatan Ibrahimovic
Лео Бенхаккер
Leo Beenhakker
Хассе Борг
Hasse Borg
Рональд Куман
Ronald Koeman
Яри Литманен
Jari Litmanen
Фабио Капелло
Fabio Capello
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