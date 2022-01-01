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В прокат выходит фильм итальянского режиссёра Дженнаро Нунцианте «К чёрту на рога», который уже успел побить кассовые рекорды в родной стране. Главный герой по имени Кекко (так зовут, кстати, и актёра его сыгравшего) с детства мечтал о работе в сфере государственного управления. Его желание исполнилось, и вот уже много лет он сидит в Управлении охоты и рыбной ловли и ставит печати. Не жизнь, а сказка, полная подарков, привилегий и прочих бонусов в виде высокого положения в обществе.…