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Киноафиша Фильмы Ип Ман 3 Цитаты из фильма Ип Ман 3

Цитаты из фильма Ип Ман 3

Чжан Вин-син Почему Бог сделал женщин красивыми, но глупыми?
Чжан Вин-син Потому что они красивые, чтобы мужчины их любили.
Чжан Вин-син А глупые — чтобы они любили мужчин.
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Ip Man Мир несправедлив, но моральные принципы обязательны для всех. Правитель не всегда выше других, а те, кто подчиняется, не всегда ниже. Мир принадлежит не богатым и не сильным, а тем, у кого чистое сердце.
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Ip Man Неплохо. Но ты действительно пнул ту воду, или только так думал?
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Ma King-Sang Почему ты вернулся?
Cheung Tin-chi Забрать детей из школы.
[бьёт Санга]
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Ip Man Дорогая, это просто смешно. Как та шутка про А Мо. Он ужинает с друзьями. Говорит: «Мы все под каблуком. Хотите доказательств? Если жена — главная, садись туда». Все мужики, опустив головы, пошли туда. Только Мо остался на месте. Ему сказали: «Вау, Мо, ты — настоящий мужчина!» Знаете, что сказал Мо? Он ответил: «Жена мне сказала: не садись в тесные места.»
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