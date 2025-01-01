Дорогая, это просто смешно. Как та шутка про А Мо. Он ужинает с друзьями. Говорит: «Мы все под каблуком. Хотите доказательств? Если жена — главная, садись туда». Все мужики, опустив головы, пошли туда. Только Мо остался на месте. Ему сказали: «Вау, Мо, ты — настоящий мужчина!» Знаете, что сказал Мо? Он ответил: «Жена мне сказала: не садись в тесные места.»