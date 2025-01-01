Я действительно люблю этот город. И большую часть времени я действительно видел его своими глазами. Но направлять камеру — всё равно что направлять пистолет. И каждый раз, когда я направлял её, казалось, что жизнь утекает из вещей. Я крутил и крутил, но с каждым поворотом старой ручки город отступал, таял всё дальше и дальше, словно Чеширский кот.