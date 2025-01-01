Phillip Winter
Слушай. Ты должен угадать, что это.
[имитирует звук бега лошади]
Beta
Лошадь! Он испугался!
Zé
Да, лошадь!
Vera
Вот именно!
Sofia
Он бежит очень быстро! Он скачет!
Phillip Winter
Верно. А кто всегда на лошади?
Zé
Ковбой.
Phillip Winter
Верно. А теперь...
[имитирует звук зажигания спички]
Vera
Спичка!
Zé
Он зажигает спичку!
Phillip Winter
[имитирует звук огня]
Sofia
Что это?
Zé
Он разводит огонь!
Vera
Да, он разводит огонь!
Phillip Winter
М-м-м...
[имитирует звук жарки яиц]
Zé
Что это?
Sofia
Он что-то готовит. Да, стейк!
Zé
Стейк!
Phillip Winter
[пауза]
Нннеее... Этот ковбой... вегетарианец. Послушай ещё раз.