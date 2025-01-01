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Киноафиша Фильмы Лиссабонская история Цитаты из фильма Лиссабонская история

Цитаты из фильма Лиссабонская история

Phillip Winter Слушай. Ты должен угадать, что это.
[имитирует звук бега лошади]
Beta Лошадь! Он испугался!
Да, лошадь!
Vera Вот именно!
Sofia Он бежит очень быстро! Он скачет!
Phillip Winter Верно. А кто всегда на лошади?
Ковбой.
Phillip Winter Верно. А теперь...
[имитирует звук зажигания спички]
Vera Спичка!
Он зажигает спичку!
Phillip Winter [имитирует звук огня]
Sofia Что это?
Он разводит огонь!
Vera Да, он разводит огонь!
Phillip Winter М-м-м...
[имитирует звук жарки яиц]
Что это?
Sofia Он что-то готовит. Да, стейк!
Стейк!
Phillip Winter [пауза] Нннеее... Этот ковбой... вегетарианец. Послушай ещё раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Friedrich Monroe Я действительно люблю этот город. И большую часть времени я действительно видел его своими глазами. Но направлять камеру — всё равно что направлять пистолет. И каждый раз, когда я направлял её, казалось, что жизнь утекает из вещей. Я крутил и крутил, но с каждым поворотом старой ручки город отступал, таял всё дальше и дальше, словно Чеширский кот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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