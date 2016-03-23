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Маринетти в Нью-Йорке
Маринетти в Нью-Йорке
Marinetti a New York
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Италия
Продолжительность
50 минут
Год выпуска
2014
Другие названия
Marinetti a New York
Режиссер
Массимилиано Финаццер Флори
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
24 марта в киноцентре «Родина» состоится премьера киноспектакля «Маринетти в Нью-Йорке»
Киноцентр «Родина» и Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге представляют российскую премьеру уникального киноспектакля об истории итальянского футуризма и его основоположнике
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23 марта 2016 00:00
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