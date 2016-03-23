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Постер фильма Маринетти в Нью-Йорке
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Киноафиша Фильмы Маринетти в Нью-Йорке

Маринетти в Нью-Йорке

Marinetti a New York 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Италия
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2014
Другие названия
Marinetti a New York
Режиссер
Массимилиано Финаццер Флори
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24 марта в киноцентре «Родина» состоится премьера киноспектакля «Маринетти в Нью-Йорке» Киноцентр «Родина» и Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге представляют российскую премьеру уникального киноспектакля об истории итальянского футуризма и его основоположнике
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23 марта 2016 00:00
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