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Цитаты из фильма Рай
Цитаты из фильма Рай
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Obersturmbannführer Hans Krause
Я вор, а ты идиот. Лжец. Ты мечтаешь о рае, но нет неба без ада.
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