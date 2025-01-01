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Киноафиша Фильмы Рай Цитаты из фильма Рай

Цитаты из фильма Рай

Obersturmbannführer Hans Krause Я вор, а ты идиот. Лжец. Ты мечтаешь о рае, но нет неба без ада.
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