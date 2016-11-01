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Не YouTube-ом единым жив человек, а всяким словом уст блогера КартинаТимура Бекмамбетова и Максима Свешникова «Взломать блогеров», вышедшая на днях в прокат, стала неким экспериментом, объединяющим импульсивных молодых звезд YouTube и едва обкатанную дорожку «кино с экрана монитора». Десктоп – в качестве формы подачи, флагманы молодежной блогосферы Рунета, щепотка анимации и юмора: именно этот коктейль продюсера и сценариста был представлен зрителю в…