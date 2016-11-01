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Взломать блогеров Взломать блогеров
Киноафиша Фильмы Взломать блогеров Отзывы о фильме «Взломать блогеров»
Взломать блогеров 2016 / Россия
6.8 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 1
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Отзывы о фильме «Взломать блогеров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Не YouTube-ом единым жив человек, а всяким словом уст блогера КартинаТимура Бекмамбетова и Максима  Свешникова «Взломать блогеров», вышедшая на днях в прокат,  стала неким экспериментом, объединяющим импульсивных молодых звезд YouTube и едва обкатанную дорожку «кино с экрана монитора». Десктоп – в качестве формы подачи, флагманы молодежной блогосферы Рунета, щепотка анимации и юмора: именно этот коктейль продюсера и сценариста был представлен зрителю в…

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ksenia2002162 1 ноября 2016, 17:58
жду не дождусь фильма. по описанию, фильм даёт ожидать лучшего. так же хочу встретится с блогерами. я пойду на фильм!
1 ноября 2016, 17:58 Ответить
koshka2056 2 ноября 2016, 13:19
ян го марьяна ро ивангай я их обожаю
2 ноября 2016, 13:19 Ответить
Даша Стихина 2 ноября 2016, 13:31
очень хочу посмотреть этот фильм и я сома удивилась тошта даже бабушка пойдет со мной
2 ноября 2016, 13:31 Ответить
Аня Калинина 2 ноября 2016, 17:12
Я очень хочу пойти на фильм жду не до ждусь попытаюсь маму уговорить я ташюсь от фильма аааааааа не могу дождаться я еще в Самаре живу жалко что Саша Ваня и марьяша только в Москву и Питер поедут)) ну и ладно за то фильм посмотрю
2 ноября 2016, 17:12 Ответить
Лера Попова 2 ноября 2016, 20:30
Оценка
Классно! Обязательно схожу!
Жалко только,что не поеду в Москву.
2 ноября 2016, 20:30 Ответить
Олеся Усатюк 3 ноября 2016, 03:01
А в каком кинотеатре в Южно - Сахалинские будет проходить?
3 ноября 2016, 03:01 Ответить
Ирина Пименова 9 ноября 2016, 11:51
уже все пропустила, как так нет уже 😠
9 ноября 2016, 11:51 Ответить
Ирина Пименова 9 ноября 2016, 11:52
😮 😭 😳 😰 😩 😢
9 ноября 2016, 11:52 Ответить
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