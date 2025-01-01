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Феликс и Мейра
Цитаты из фильма Феликс и Мейра
Цитаты из фильма Феликс и Мейра
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Цитаты
Shulem
Береги её как зеницу ока, потому что без неё моя жизнь теряет смысл.
🧡
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🥺
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