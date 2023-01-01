Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Феликс и Мейра Феликс и Мейра
Киноафиша Фильмы Феликс и Мейра Награды и номинации фильма Феликс и Мейра
Félix et Meira Феликс и Мейра 2014 / Канада
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Феликс и Мейра

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2014 Кинофестиваль в Торонто 2014
Лучший канадский фильм
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
«Посылал на три буквы»: Ахеджакова отличилась у гроба покойного коллеги
В «Зимородке» такие сцены не покажут: Сейран снялась без нижнего белья (горячие фото)
О таком мечтают все женщины: потеряете дар речи, увидев это фото отца Алисы Тепляковой
Женщины не способны устоять перед мужчинами с этими именами: сбивающая с ног харизма
Вы бы никогда не догадались: почему звезды предпочитают не здороваться с сыном Маслякова
«Ничего хорошего»: от высказываний Вайкуле об СССР волосы встанут дыбом
Миллион долларов за минуту: ахнете, за что этой актрисе заплатили целое состояние
Настоящая армянская: почему Луспекаев всю жизнь работал под чужой фамилией
Личная баня, живые и мертвые животные: в каких хоромах поселился доктор Мясников
Сложный тест: сможете отгадать мультфильмы Дисней по смайликам?
«Моя дочка»: настоящим отцом Орбакайте оказался Моисеев
Тучный и уставший старик: не поверите глазам, увидев Киркорова без грима до всех операций
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше