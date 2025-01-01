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Набережная Орсе
Цитаты из фильма Набережная Орсе
Цитаты из фильма Набережная Орсе
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Цитаты
Alexandre Taillard de Worms
Есть три принципа. Ответственность. Эффективность. Единство.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Alexandre Taillard de Worms
Нам не стоит бояться пламени. Я войду в пламя. Я стану пламенем.
🧡
👏
🥺
🤔
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