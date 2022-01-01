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Священная гора Священная гора
Киноафиша Фильмы Священная гора Священная гора, 1926: актеры и роли
Der heilige Berg Священная гора 1926 / Германия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Священная гора, 1926: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Арнольд Фанк Arnold Fanck
В ролях
Лени Рифеншталь Leni Riefenstahl Луис Тренкер Luis Trenker Эрнст Петерсен Ernst Petersen Фрида Рихард
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