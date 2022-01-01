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Священная гора
Священная гора, 1926: актеры и роли
Der heilige Berg
Священная гора
1926 / Германия
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Священная гора, 1926: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Арнольд Фанк
Arnold Fanck
В ролях
Лени Рифеншталь
Leni Riefenstahl
Луис Тренкер
Luis Trenker
Эрнст Петерсен
Ernst Petersen
Фрида Рихард
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