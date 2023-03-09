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Экстрасенс
Экстрасенс, 2023
2023 / Россия
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О фильме
Об экзорцизме в советские годы в атеистической семье.
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Год выпуска
2023
Премьера в России
9 марта 2023
Премьера в мире
9 марта 2023
Прокатчик
НМГ Кинопрокат
Режиссер
Константин Максимов
В ролях
Владислав Абашин
Ольга Погодина
Евгений Коряковский
Николай Добрынин
Алексей Онежен
Все актеры и съемочная группа
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Чебурашка
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