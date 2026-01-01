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Главный герой — толстый гусь по имени Степан, который является посмешищем для всей стаи, а всё потому, что боится летать. А ведь совсем скоро гуси должны сняться с насиженных мест и отправиться в тёплые страны, и вместе с ними возлюбленная Степана красавица Руза, которой, правда, также интересуется и красавчик Орланд. Но однажды судьба бросает Степану вызову. Гусю, на пару с закадычным другом воробьём Покрышкиным предстоит облететь полмира, впереди Сибирь, Москва, Греция, Италия, Египет… По ходу Степан много узнает о себе, научится любить, дружить и не отступать.