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Постер мультфильма Штурман лапчатый
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Штурман лапчатый

, 2017
Россия / анимация, детский / 18+
Постер мультфильма Штурман лапчатый

О фильме

Главный герой — толстый гусь по имени Степан, который является посмешищем для всей стаи, а всё потому, что боится летать. А ведь совсем скоро гуси должны сняться с насиженных мест и отправиться в тёплые страны, и вместе с ними возлюбленная Степана красавица Руза, которой, правда, также интересуется и красавчик Орланд. Но однажды судьба бросает Степану вызову. Гусю, на пару с закадычным другом воробьём Покрышкиным предстоит облететь полмира, впереди Сибирь, Москва, Греция, Италия, Египет… По ходу Степан много узнает о себе, научится любить, дружить и не отступать.

Режиссер Николай Маковский, Александр Храмцов
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017

Рейтинг мультфильма

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