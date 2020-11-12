Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит

5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого

Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям

«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю

«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)

Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди

«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)

«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР

Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре

У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»