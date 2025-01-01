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Киноафиша Фильмы Леди-призрак Цитаты из фильма Леди-призрак

Цитаты из фильма Леди-призрак

Cliff Сегодня вечером мы с тобой повеселимся, Джинни! Ты любишь джайв?
Carol Richman Ещё бы! Я настоящая модница!
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Cliff [нервно] О чём ты думаешь?
Jack Marlow [глядя на руки] О, как же интересна эта пара рук. Они могут выманить мелодию из клавиш пианино. Они могут слепить красоту из обычной глины. Они могут вернуть жизнь умирающему ребёнку. Да, пара рук способна творить невообразимое добро. Но те же руки могут причинять ужасное зло. Они могут разрушать, бичевать, пытать, даже убивать. Хотелось бы не использовать руки, чтобы причинять боль другому человеку.
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[последние реплики]
Скотт Хендерсон [Кэрол 'Канзас' Ричман слушает сообщение на диктофоне] Привет, Канзас. Продли моё членство в Ассоциации архитекторов и инженеров и позвони Мэйсону и Фолетту, подрядчикам, договорись с ними о встрече на завтра утром.
[Кэрол начинает класть трубку диктофона]
Скотт Хендерсон Эй, эй, эй, не вешай трубку. Ты же знаешь, что сегодня вечером ты ужинаешь со мной, завтра вечером, послезавтра и потом каждый вечер.
[диктофон заедает и повторяет конец сообщения]
Скотт Хендерсон ...каждый вечер... каждый вечер... каждый вечер.
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Inspector Burgess Раньше мы говорили о типе преступника. Тип преступника, говоришь? Не по внешности человека судят, а по тому, как работает его разум — вот что делает его убийцей.
Jack Marlow Да ну, инспектор. Вы хотите сказать, что все великие убийцы... были сумасшедшими?
Inspector Burgess Точно так. Думаете, Борджии были нормальными? Доктор Криппен... там святость и дьявол в одном лице. Ландру — Синяя Борода. Джек-Потрошитель. Наши гангстеры... Легс Даймонд, Бейби Фейс Нельсон, Диллинджер. Все параноики. Ну, когда-нибудь у нас хватит ума воспитывать разум, как тело — с самого рождения. Тогда такие, как я, станут не нужны, и это будет правильно. Что это вообще за работа? Охотиться на сумасшедшего.
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Bartender Да, мэм?
Carol Richman Пинч-бутылка и вода.
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Inspector Burgess [вопросительно] Вы очень аккуратно одеваетесь, мистер Хендерсон.
Detective - Tom [насмешливо] Да, всё сочетается. Это искусство.
Inspector Burgess Приятный у тебя галстук.
Scott Henderson [расстроенно] Галстук?
Detective - Tom Вкус у тебя хороший. Дорогой. Хотел бы я себе позволить.
Scott Henderson Слушай, чего ты мне тут пытаешься впарить? Марселла мертва! Дай мне передохнуть. Какая разница, в порядке ли мой галстук?
Inspector Burgess Это имеет огромное значение, мистер Хендерсон.
Scott Henderson Почему?
Inspector Burgess Твоя жена была задушена одним из твоих галстуков.
Detective - Chewing Gum Да. Завязано так туго, что пришлось резать ножом.
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Inspector Burgess Нет, нет, факт остаётся фактом — никто из вас не мог совершить эти убийства.
Jack Marlow Почему нет?
Inspector Burgess Вы все слишком обычные.
Jack Marlow О. Убийца должен быть достаточно обычным. Он просто умный, вот и всё.
Inspector Burgess Да, все они такие; дьявольски умные.
Jack Marlow Кто?
Inspector Burgess Параноики.
Jack Marlow Это просто твоё мнение. Психиатр мог бы не согласиться.
Inspector Burgess Нет, я уже встречал параноиков. У них невероятное эго. Необычная хитрость. Презрение к жизни.
Jack Marlow Ты как будто делаешь его непобедимым.
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Carol Richman Как ты сюда попала?
Inspector Burgess Твоя хозяйка. Помнишь меня? Я усталый инспектор полиции по имени Бёрджесс.
Carol Richman Если ты ищешь мистера Хендерсона, то найдёшь его ровно там, где ты его оставила.
Inspector Burgess Да ну, брось. Это же чушь, и ты это знаешь. Моя работа была сделана, когда я передал его прокурору.
Carol Richman Так легко быть самодовольным и носить значок в голове, не так ли? Должно быть, ты очень гордишься собой.
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Carol Richman Ты не могла никого убить.
Scott Henderson Спасибо, Канзас. Значит, ты в меньшинстве — одна.
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Claude - Actor at Theatre Party [пьяный пожилой актёр обращается к молодой танцовщице, пока она разминается] И Барримор сказал мне: «Клод, ты лучший Полоний своего времени.»
Dancer Правда?
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Carol Richman [навестить Скотта в тюрьме] Что-нибудь для вас сделать?
Scott Henderson Да, можешь поблагодарить бригадира. Я забыл это сделать.
Carol Richman Не знаю, что и сказать.
Scott Henderson Забей, Канзас. Теперь, когда я знаю, на чём стою, со мной всё будет в порядке. Да, я буду в порядке. Вчера ночью впервые не пришлось считать овец. Я спал, как виноватый человек.
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Scott Henderson Ты собираешься обратно в Уичиту?
Carol Richman Я... я ещё не решила, что делать.
Scott Henderson Ну, кто бы тебя ни взял на работу, ему очень повезёт... если ты будешь убирать невидимые заколки с пола и аккуратно носить чулки. Если нет — он тебя уволит.
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Scott Henderson [Кэрол, когда его ведут обратно в тюремную камеру] Если вдруг захочешь прокатиться на поезде, загляни ко мне. Завтра у меня будет новый адрес. Большое поместье в глуши на Гадзоне. В ясный день оттуда видно Нью-Джерси.
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Inspector Burgess Почему ты за ним пошла?
Carol Richman [возмущённо] Возможно, мне просто нужна была разминка.
Inspector Burgess В следующий раз попробуй Центральный парк. Там воздух лучше.
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Estela Monteiro [уходит со сцены, срывая шляпу и отдавая её служанке, увидев в зале женщину в такой же шляпе] Я никогда больше её не надену! Никогда! Никогда! Выбросить! Кто она? Кто эта женщина?
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Carol Richman [Джеку про Скотта] Он ненавидел, когда кто-то узнавал, какой он на самом деле мягкий. Но меня он не обманул. А теперь они сделали его злым и жестким. Но он таким не был. Ты же это знаешь!
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Jack Marlow [оглядывая захудалую квартиру Клиффа] Вот это место. Чую, крысы в стенах шастают.
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[первые слова]
Энн Терри [бармену] Дай мне пятак, пожалуйста.
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