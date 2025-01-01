Inspector Burgess
[вопросительно]
Вы очень аккуратно одеваетесь, мистер Хендерсон.
Detective - Tom
[насмешливо]
Да, всё сочетается. Это искусство.
Inspector Burgess
Приятный у тебя галстук.
Scott Henderson
[расстроенно]
Галстук?
Detective - Tom
Вкус у тебя хороший. Дорогой. Хотел бы я себе позволить.
Scott Henderson
Слушай, чего ты мне тут пытаешься впарить? Марселла мертва! Дай мне передохнуть. Какая разница, в порядке ли мой галстук?
Inspector Burgess
Это имеет огромное значение, мистер Хендерсон.
Scott Henderson
Почему?
Inspector Burgess
Твоя жена была задушена одним из твоих галстуков.
Detective - Chewing Gum
Да. Завязано так туго, что пришлось резать ножом.