[последние реплики]

Скотт Хендерсон [Кэрол 'Канзас' Ричман слушает сообщение на диктофоне] Привет, Канзас. Продли моё членство в Ассоциации архитекторов и инженеров и позвони Мэйсону и Фолетту, подрядчикам, договорись с ними о встрече на завтра утром.

[Кэрол начинает класть трубку диктофона]

Скотт Хендерсон Эй, эй, эй, не вешай трубку. Ты же знаешь, что сегодня вечером ты ужинаешь со мной, завтра вечером, послезавтра и потом каждый вечер.

[диктофон заедает и повторяет конец сообщения]