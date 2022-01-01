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Король обезьян
Король обезьян, 2015: актеры и роли
Monkey King: Hero is Back
Король обезьян
2015 / Китай
Трейлер
6.6
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Король обезьян, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тиан Сяо Пенг
Tian Xiao Peng
В ролях
Федор Чин
Ника Футтерман
Nika Futterman
Джеймс Хонг
James Hong
Дэвид Юнг
David Jung
Джон Олсон
Jon Olsson
Джои Рихтер
Стефани Шех
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