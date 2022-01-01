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Король обезьян Король обезьян
Киноафиша Фильмы Король обезьян Король обезьян, 2015: актеры и роли
Monkey King: Hero is Back Король обезьян 2015 / Китай
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Король обезьян, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тиан Сяо Пенг Tian Xiao Peng
В ролях
Федор Чин Ника Футтерман Nika Futterman Джеймс Хонг Джеймс Хонг James Hong Дэвид Юнг David Jung Джон Олсон Jon Olsson Джои Рихтер Стефани Шех Stephanie Sheh
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