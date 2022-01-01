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Бархатный сезон
Бархатный сезон, 1978: актеры и роли
Бархатный сезон
1978 / СССР / Швейцария
6.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Бархатный сезон, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Павлович
В ролях
Юозас Будрайтис
Juozas Budraitis
Татьяна Сидоренко
Tatyana Sidorenko
Александр Лазарев
Валентина Игнатьева
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Иннокентий Смоктуновский
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