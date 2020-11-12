Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Шёпот призрака» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пашка

Пашка

, 2016
Россия / 18+
Режиссер Светлана Демина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Романовы: Преданность и предательство
Романовы: Преданность и предательство
2026, Россия, исторический, драма
Арахнид
Арахнид
2026, США, ужасы, триллер
Бумажные стаканчики уношу из кофеен домой: научился делать из них подарочные упаковки и еще 5+ крутых мелочей
Тру на терке мыло вместо сыра, присыпаю содой – и пляшу от счастья: послушал бабушку из деревни и не мучаюсь, как городские
Пару капель с кухни на засаленный рукав спасут даже «бабушкину» куртку без долгой стирки: 2 минуты работы – и будет как новая
«Архитектора будут искать 20 лет?»: и еще 4 вопроса, возникших у зрителей к «Невскому-8»
Любимый сериал Цискаридзе от ВВС — чистая «Игра престолов» без драконов: 100% на Rotten Tomatoes и реальный дворцовый переворот
А я милого узнаю по... рубашке: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по мужским нарядам? (тест)
Звонок для учителя, для вас — сложный тест! Вспомните 6 советских фильмов по едкой реплике героя-педагога
Думала, «Метод» для меня останется №1, а потом запоем посмотрела эти 3 детектива: понравились не меньше
«Аватар» больше не самый кассовый фильм в истории: боевик 7-летней давности только что прибавил Кэмерону седых волос
Кроме «Метода» есть еще 3 крутых сериала про маньяков – захватывают с первой серии и держат интригу до конца
Верочка из «Служебного романа» — это, конечно, легкотня: а остальных вязальщиц из советского кино угадаете? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше