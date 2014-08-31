Танцуя с Марией, 2014

Иван Джерголет поразил всех своим дебютным фильмом на Венецианском фестивале в 2014 году. Там ему даже удалось забрать специальную награду Civitas Vitae Prossima. Картина представляет собой уникальный образец независимого документального кино, в центре сюжета которого находится уникальная личность. Как это часто случается с фестивальными фильмами, до российского проката лента добиралась долго – целых 2 года. Тем не менее и отечественные зрители получат возможность познакомиться с главной героиней.

Мария Фукс родилась в Советском Союзе, но выросла в Аргентине. Там она сумела достичь больших высот в искусстве танца. У неё есть собственная студия прямо в Буэнос-Айресе, куда съезжаются величайшие танцоры планеты. Она выработала свою уникальную технику, и все мечтают попасть к этой женщине на занятия. Ей исполнилось 90 лет, однако Мария и не думает бросать своё занятие, напротив, она продолжает развивать своё тело, вместе с которым крепнет и дух. Такие истории способны вдохновить на любые свершения, поэтому они подарят несравненное удовольствие каждому, кто хочет расширить свои границы.