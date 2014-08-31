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Танцуя с Марией Танцуя с Марией
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Dancing with Maria

Танцуя с Марией, 2014

2014 / Италия / Аргентина
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть О фильме

Иван Джерголет поразил всех своим дебютным фильмом на Венецианском фестивале в 2014 году. Там ему даже удалось забрать специальную награду Civitas Vitae Prossima. Картина представляет собой уникальный образец независимого документального кино, в центре сюжета которого находится уникальная личность. Как это часто случается с фестивальными фильмами, до российского проката лента добиралась долго – целых 2 года. Тем не менее и отечественные зрители получат возможность познакомиться с главной героиней.

Мария Фукс родилась в Советском Союзе, но выросла в Аргентине. Там она сумела достичь больших высот в искусстве танца. У неё есть собственная студия прямо в Буэнос-Айресе, куда съезжаются величайшие танцоры планеты. Она выработала свою уникальную технику, и все мечтают попасть к этой женщине на занятия. Ей исполнилось 90 лет, однако Мария и не думает бросать своё занятие, напротив, она продолжает развивать своё тело, вместе с которым крепнет и дух. Такие истории способны вдохновить на любые свершения, поэтому они подарят несравненное удовольствие каждому, кто хочет расширить свои границы.

Мария Фукс, известная аргентинская танцовщица советского происхождения, открывает студию танцев в центре Буэнос-Айреса и приглашает к себе на мастер-классы танцоров из разных стран мира. Казалось бы, что тут необычного, да вот только Марии уже 90 лет! Она делится со всеми своим уникальным методом танца, в основе которого – слияние внутренних ритмов человека и музыки. Наконец, Мария понимает, что пришла пора взять на обучение, пожалуй, самого сложного ученика – саму себя. В возрасте 90 лет героиня решает в танце преодолеть все пределы собственного тела. Этот завораживающий опыт никого не оставит равнодушным.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 31 августа 2014
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Иван Джерголет
В ролях
Мария Фукс
Мартина Сербан
Маркос Руиз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Танцуя с Марией 3 постера
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25 апреля 2016 13:27
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