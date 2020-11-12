6.4L'ospite
Гость, 2015
Италия / драма / 18+
О фильме
Флоренция, 1944 год. Философ Джованни Джентиле, ведущий представитель нео-идеализма и создатель реформы образования, носящей его имя, живет за городом, оккупированном нацистами. Политические взгляды отдалили от него всех коллег и студентов... Этот фильм – беспристрастный взгляд на один из самых кровавых периодов в истории Италии и всего мира.
В ролях
Лука Гуастини
Cesare
Соня Копполи
Teresa
Alessio Sardelli
Delio
Marcellina Ruocco
Erminia
Gianluca Brundo
Prefetto
Paolo Giommarelli
Benedetto
Себастиано Колла
Pavolini
Michele Pagliai
Walter
Giacomo Dominici
Attendente
Режиссер Уго Фрози
Сценарист Уго Фрози
Детали фильма
Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Производство Movie Factory, Toscana Film Commission
Другие названия
L'ospite
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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Частые вопросы о фильме «Гость»
Какой рейтинг у фильма «Гость»?
Рейтинг фильма «Гость» на Киноафише — 6,4 из 10 (12 голосов), на IMDb — 6,4 из 10.
Сколько длится фильм «Гость»?
Продолжительность фильма «Гость» — 1 час 30 минут.
Кто режиссёр фильма «Гость»?
Режиссёр фильма «Гость» — Уго Фрози.
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