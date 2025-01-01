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Киноафиша Фильмы Бог не умер 2 Цитаты из фильма Бог не умер 2

Цитаты из фильма Бог не умер 2

Grace Wesley Я лучше встану рядом с Богом и буду судим миром, чем встану рядом с миром и буду судим Богом.
[из трейлера]
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Grace Wesley В последнее время, когда я молюсь, мне кажется, что Иисус не даёт мне почувствовать Его присутствие. Обычно я почти могу дотянуться до Него, но... но сейчас словно Он на миллион миль отсюда.
Walter Wesley Дорогая, ты как никто другой должна понимать: когда тебе тяжело, учитель всегда молчит во время испытания.
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Grace Wesley Я не боюсь произнести имя Иисус.
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Rev. Dave Если мы будем сидеть сложа руки, то давление, которое мы ощущаем сегодня, обернётся гонениями завтра. Мы в состоянии войны.
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Tom Endler [из трейлера] Если мы настаиваем, что право христианина верить подчинено всем остальным правам, значит, это *не* право!
Judge Stennis Мистер Энделер, вы нарушаете порядок заседания, я обвиняю вас в НЕПОВИНЕНИИ СУДУ!
[ломает молоток]
Tom Endler Принимаю обвинения!
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Walter Wesley В этом и проблема атеизма. Он не убирает боль... он лишь забирает надежду.
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The Newsboys [узнав, что Эми больше не больна раком] Молитва — это мощная сила. И оказывается, у Бога для тебя гораздо большие планы.
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Brooke Thawley Бог не умер!
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Brooke Thawley Ты никогда ничем не даёшь себя сломать. Как тебе это удаётся?
Grace Wesley Иисус.
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Walter Wesley К сожалению, в наше время люди, похоже, забывают, что самым основным из всех прав человека является право знать Иисуса.
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Pete Kane Мы докажем раз и навсегда, что Бог мёртв.
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Walter Wesley Люблю тебя.
Grace Wesley Я люблю тебя больше.
Walter Wesley Я тебя люблю первой.
Grace Wesley Это не честно.
[Уолтер смеётся]
Walter Wesley Поймал!
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🥱
Superintendent Jim Powell Я полагаю, мисс Уэсли понимает, что этот совет имеет полномочия рекомендовать любые дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.
Tom Endler [перед тем, как Грейс что-то скажет] Понимает. И этот совет должен быть в курсе, что в случае увольнения, которое мы считаем необоснованным и неправомерным, она оставляет за собой все права на защиту.
School Attorney У меня может быть решение. Возможно, есть способ обойти весь этот неприятный процесс, который устроит все стороны. Дисциплинарное замечание в деле мисс Уэсли с указанием возражений совета по поводу её поведения, ответ от мисс Уэсли с признанием недопустимости и извинением за свои действия, а также обещание не обсуждать Иисуса в будущем.
Tom Endler Я уверен, что мы можем двигаться дальше на этом основании.
Grace Wesley Нет.
Tom Endler Грейс...
Grace Wesley Я не могу.
Tom Endler [она встаёт и уходит] Прошу краткий перерыв, чтобы переговорить с моей подзащитной. Извините.
🧡
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🥱
Martin Yip [разговаривают по-китайски] Отец! Что вы здесь делаете?
Martin's Father Ты опозорил нашу семью. Думаешь, что выбрал разум... но это глупость. Я пришёл забрать тебя домой. Ты говоришь об этом боге, будто он настоящий!
Martin Yip Он настоящий, отец! Куда ни глянь, я вижу доказательства существования Бога. Если бы ты только открыл глаза, ты бы увидел.
Martin's Father [шлёпает его] Как ты смеешь! Я вижу только глупого мальчика, который отверг все жертвы, принесённые этой семьёй.
Martin Yip Я сделал то, что должен был. Бог говорил со мной, отец, и я слушал.
Martin's Father Так ты собираешься ослушаться? Ты бросишь всё ради него?
Martin Yip Отец... я готов.
Martin's Father Тогда... ты больше не мой сын.
🧡
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The Newsboys [на сцене во время концерта] Ребята, прямо сейчас по телефону моя подруга Эми, она звонит про женщину, которая предстала перед судом из-за своей веры. Эта женщина поставила всё на кон ради Иисуса. Эми просила меня помолиться за неё. Присоединитесь? Господь, мы знаем, что рискнуть всем ради Тебя — это величайшая честь с вечным вознаграждением. Но если это в Твоей воле, пожалуйста, верни этой женщине надежду и сделай её веру примером для всех нас. Господь, прояви свою силу в этом падшем мире. Мы знаем, что Ты способен на всё. Поэтому сейчас, вопя как тело Христово, мы просим Тебя — коснись сердец тех людей, и судьи, и присяжных, чтобы они узнали красоту Твоего величия. И все сказали аминь.
🧡
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🥱
The Newsboys Бог не умер, он точно жив, о, пусть он будет жив, это так больно.
🧡
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🥱
Martin Yip Вы пастор Дэйв?
Rev. Dave Да, это я.
Martin Yip Я Мартин Йип.
Rev. Dave Приятно познакомиться.
Martin Yip Мой друг Джош Уитон сказал, что вы могли бы ответить на мои вопросы о Боге.
Rev. Dave Ну, это точно входит в мои обязанности.
[Мартин достаёт блокнот]
Rev. Dave Сколько у тебя вопросов?
Martin Yip Пока 147.
[Дэйв начинает смеяться]
Martin Yip Что-то не так?
Rev. Dave Нет.
Martin Yip Джош посоветовал мне записывать их и быть как можно более подробным.
Rev. Dave Конечно, он так и сказал. Придётся поблагодарить его, когда увижу. Ну что ж, какой у тебя первый вопрос?
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🥱
Reverend Jude Дэвид, ты в порядке?
Rev. Dave Эм, отлично. Здесь был один молодой человек, умный парень, который до недавнего времени вообще не знал Писания. Он пришёл с вопросами. Точнее — с 147 вопросами. Чувствую себя так, будто меня сбил грузовик, набитый Библиями. Большими, тяжёлыми, с толстыми обложками.
Reverend Jude [смеётся] Всегда будьте готовы дать ответ каждому, кто спросит о вашей надежде и вере.
Rev. Dave 1-е Петра, глава 3, стих 15.
Reverend Jude Да.
Rev. Dave А где ты был четыре часа назад?
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Tom Endler Грейс, буду с тобой честен. Никто не хочет заниматься твоим делом. Я взял его, потому что я самый младший здесь, а стаж значит всё. Если по какой-то причине я тебе не подойду — ты остаёшься сама по себе. Можешь нанять своего адвоката за свой счёт. Закон об образовании — не самая распространённая специализация.
Grace Wesley Так в чём же хорошие новости?
Tom Endler Я не люблю проигрывать. И готов бороться за тебя.
Grace Wesley Ты верующий?
Tom Endler Ты имеешь в виду христианин? Нет, но я думаю, что это преимущество.
Grace Wesley Почему?
Tom Endler Потому что ты страстно веришь в то, во что веришь. Честно говоря, именно из-за этого у тебя и проблемы. Но это заслоняет для тебя реальность процедур.
Grace Wesley Хорошо.
Tom Endler Хорошо, что?
Grace Wesley Хорошо, я согласна, чтобы ты меня представлял.
🧡
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Tom Endler Грейс?
Grace Wesley Ты...
Tom Endler Том Эндлер, адвокат, назначенный профсоюзом.
Grace Wesley О, ты совсем не похож на юриста.
Tom Endler Спасибо.
Grace Wesley Не уверен, что это был комплимент.
Tom Endler Я намерен принять это как комплимент.
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Pete Kane Ваша честь, мы хотели бы оспорить этот приговор.
Judge Stennis Почему?
Pete Kane О, ваша честь, этот человек — рукоположённый пастор. Нужно ли говорить больше?
Judge Stennis Присяжный освобождён от участия.
Tom Endler Возражаю, ваша честь.
Judge Stennis На каком основании, мистер Эндлер?
Tom Endler Дискриминация, ваша честь. Отводы не могут использоваться для дискриминации присяжных по признаку расы, этнической принадлежности, религии или пола. И тот факт, что религиозные убеждения не касаются этого дела, ничего не меняет.
Judge Stennis После дополнительного рассмотрения признаю утверждение ответчика верным. Возражение отклонено.
[значение Grace]
Judge Stennis Вы не её пастор, правда?
Rev. Dave Эм... нет, ваша честь.
Pete Kane Ваша честь, я вынужден возразить.
Judge Stennis Мистер Кейн, у вас было ограниченное число отводов, и вы их все израсходовали. Теперь слово за противоположной стороной.
Tom Endler Мы принимаем его, ваша честь.
Judge Stennis Добро пожаловать в жюри, сэр. С этого момента вы присяжный номер двенадцать. Надеюсь, вам понравится служить обществу.
Rev. Dave [разочарованно] Лучше шансов быть поражённым молнией.
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Marlene Привет, тётя Эми.
Amy Ryan Привет, Марлин. Да, я только что видела видео. Что случилось?
Marlene Ты помнишь мою подругу Брук?
Amy Ryan Да.
Marlene Так вот, из-за того, что она спросила учителя про Иисуса, у учителя начались проблемы.
Amy Ryan Что?
Marlene Теперь ей даже нельзя об этом говорить, и мы не можем об этом написать в школьной газете.
Amy Ryan Можно ли мне с ней встретиться?
Marlene С учителем?
Amy Ryan Нет. С Брук.
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Catherine Thawley Последнее, что нам нужно, — это толпа религиозных фанатиков, протестующих у нашего дома.
Pete Kane Мы постараемся пока не выносить это в СМИ. Но в следующем году, когда ты будешь поступать во все колледжи, сможешь рассказать, как Брук участвовала в знаковом деле о разделении церкви и государства. И поверь, ни один приёмный комитет Лиги Плюща не устоит перед такой историей. А подумай и о других детях — невинных детях, которых принуждают принимать их репрессивную систему верований.
Simon Boyle И не забываем про финансовые возможности.
Pete Kane Да. Мисс Уэсли — сотрудница школьного совета. Если мы выиграем в суде и докажем её неправомерные действия как оплачиваемого работника, то ничего так быстро не меняет политику, как крупное дорогостоящее соглашение.
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Pete Kane [во время процесса отбора присяжных] Второй — чистый морпех. Я его не хочу.
Simon Boyle Это значит, что мы провалим последний вызов.
Pete Kane У нас нет выбора. Какая часть «Бог, Родина и Корпус» тебе не нравится, чтобы допустить его в жюри?
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Tom Endler Миссис Риццо, на начальном этапе расследования по этому делу вы выступали представителем мисс Уэсли от профсоюза учителей, не так ли?
Mrs. Rizzo Да.
Tom Endler А вы не думали, что ваше неодобрение её веры может исказить вашу способность правильно её представлять?
Pete Kane Возражаю, предположение.
Judge Stennis Принято.
Rev. Dave [один из присяжных чихает] Будь здоров.
Tom Endler Осторожнее, а то и тебе придется отвечать в суде.
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Tom Endler Дамы и господа присяжные, перед вами копия Конституции Соединённых Штатов Америки и Билль о правах — пожалуй, двух самых важных документов в истории нашей великой страны. Но, несмотря на пылкие речи господина Кейна, знаете, чего вы там не найдёте, как ни ищи? Фразы «разделение церкви и государства». Именно так. Её там нет и никогда не было, потому что эта фраза принадлежит письму Томаса Джефферсона. Ирония в том, что Джефферсон писал её баптистской общине, заверяя их в том, что они всегда будут иметь право верить так, как пожелают, без вмешательства государства. Но в последнее время эту фразу вырывают из контекста, искажают и перевирают так, что она приобретает прямо противоположный смысл. И вот этим утром, в начале этого года, моя подзащитная, мисс Уэсли, проснулась как обычно, поехала на работу учителем в старшую школу Мартина Лютера Кинга, где её признали Учителем года. В её уроке по истории для второго урока ничего не было сказано о Боге или Иисусе. На её столе не лежала Библия на видном месте. Она не начинала урок с благословения. Она не вела молитву с учениками. Нет, всё, что она сделала — ответила на вопрос, потому что именно за это ей платят. Теперь господин Кейн будет громко и часто настаивать, что здесь не на исповеди, но как раз это и ставится под сомнение — самое базовое из прав человека, право верить. Господин Кейн боится. Он боится, что вы, присяжные, оплот здравого смысла, не согласитесь с его извращённым толкованием Конституции, что вы поймёте, что у моей подзащитной есть права, которые важнее его замыслов, и осознав это, вы придёте к тому же выводу, что и я: моя подзащитная не виновна и невиновна по всем обвинениям.
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Pete Kane Миссис Риццо, говорила ли мисс Уэсли о вере на территории школы?
Mrs. Rizzo Постоянно. Все знают, что она христианка. Мне кажется, она даже жвачку не жует без молитвы. Это всех напрягает.
Pete Kane Спасибо. Больше вопросов нет, Ваша честь.
Judge Stennis Ваш свидетель, мистер Эндлер.
Tom Endler Миссис Риццо, вы сказали, что мисс Уэсли постоянно говорит о своей вере. Интересно, не могли бы вы привести конкретный пример?
Mrs. Rizzo Ну, сразу не вспомню.
Tom Endler А она, насколько вам известно, начинала уроки с молитвы?
Mrs. Rizzo Нет.
Tom Endler Просила ли она кого-нибудь в учительской помолиться с ней?
Mrs. Rizzo Нет.
Tom Endler Обращалась ли она лично к вам с просьбой помолиться вместе?
Pete Kane Возражаю, Ваша честь.
Mrs. Rizzo Нет.
Pete Kane Повторный вопрос. Этот вопрос уже был задан и на него дан ответ.
Tom Endler Ваша честь, присяжная миссис Риццо утверждает, что мисс Уэсли постоянно говорит о своей вере, но не может привести ни одного примера. Я всего лишь пытаюсь выяснить, на чем основано её мнение.
Judge Stennis Удовлетворено. Мистер Эндлер, на этом допрос закончен.
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Pete Kane Мистер Толи, что вы почувствовали, когда узнали, что вашу дочь подвергли урокам, основанным на вере?
Richard Thawley Чувствовал себя оскорблённым. Это же должен был быть урок истории, а не воскресная школа. Моя жена и я — свободомыслящие. Мы рационалисты. Мы верим в нетеистический взгляд на мир, и именно так пытались воспитывать дочь.
Pete Kane А вы обсуждали этот случай с дочерью?
Richard Thawley Пытался, но с подростками в 16 лет сложно о чём-то договориться. Некоторые из вас знают, как это бывает.
[смех из зала]
Richard Thawley И без того трудно сохранить авторитет родителя, а тут ещё учитель вмешивается и спорит с твоей позицией. Мы же доверяем школе не выходить за рамки того, что допустимо, а что — нет. Это слишком много просить?
Pete Kane Нет. Спасибо, мистер Толи. Это всё, ваша честь.
Judge Stennis Ваш свидетель, мистер Эндлер.
Tom Endler Без вопросов, ваша честь.
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Brooke Thawley А теперь из этого раздули целую историю, а она всего лишь ответила на мой вопрос.
Amy Ryan Почему ты думаешь, что твои родители так поступают?
Brooke Thawley Потому что мама считает, что это поможет мне поступить в Стэнфорд или в один из Лигы Плюща, а папа думает, что это поможет оплатить обучение.
Amy Ryan А тебя никто не спрашивал, что ты думаешь?
Brooke Thawley Нет. Так ты собираешься ей помочь?
Amy Ryan Не знаю. Хотелось бы хотя бы с ней поговорить. Может, я помогу рассказать её историю.
Brooke Thawley Отлично, потому что все говорят мне не лезть в это.
Amy Ryan Ты всегда делаешь, что тебе говорят? Что подсказывает тебе сердце?
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Grace Wesley Заявление о запретительном судебном приказе?
Tom Endler Они требуют, чтобы тебя уволили, и чтобы лишили тебя права преподавать.
Grace Wesley Что? Как я должна...
Tom Endler Плюс оплата услуг адвоката. По сути, ты... ты потеряешь всё.
Grace Wesley Почему они так поступают?
Tom Endler Они хотят сделать из тебя пример. Для них твои убеждения — как болезнь, которая уже прошла, вроде оспы, полиомиелита или чумы.
Grace Wesley Так что же нам делать?
Tom Endler Побеждать.
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Principal Kinney [видит студентов, протестующих у школы] Брук, тебе нужно немедленно прекратить это. Брук, я говорю в последний раз. Если ты не прекратишь прямо сейчас, будут последствия.
Marlene На самом деле, я не думаю, что будут, потому что это тротуар, а он — общественная собственность. Мой папа — юрист.
Principal Kinney На самом деле, этот тротуар находится на территории школы. Советую вам, девочки, не опаздывать на уроки.
🧡
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Pete Kane Ты не выиграешь.
Tom Endler Спасибо. Учту это.
Pete Kane Да ладно, ты же знаешь, что я прав. Зачем всё это? Зачем проходить через весь этот цирк, а?
[платит человеку, который чистит ему обувь]
Pete Kane Вот, держи. Знаешь, я изучил твоё прошлое. Ты лучше этого. Ты был третьим в своём классе в юридическом факультете Стэнфорда. Ты работал помощником судьи Девятого округа. Почему ты занимаешься такой ерундой?
Tom Endler Возможно, я верю в то, что люди, которые ничего плохого не сделали, не должны страдать из-за закона.
Pete Kane Ты знаешь, что такое ненависть, Том? Я не про сказки, я про настоящую ненависть. Я ненавижу то, за что стоят такие, как твой клиент, и что они делают с нашим обществом. И Стеннис тоже, даже если не признаётся.
Tom Endler Ну, присяжные её не ненавидят.
Pete Kane А вот в этом-то и весь секрет, Томми. Им не нужно её ненавидеть. Им достаточно увидеть в ней маленький изъян, полуправду, небольшое несоответствие, хоть малейшее сомнение — и они вынесут против неё вердикт.
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Amy Ryan Меня поражает, как мы, люди, мыслим. Когда я боролась за свою жизнь, я была готова ухватиться за что угодно, даже за Бога, хотя на самом деле не верила в него до того момента. Мне казалось, что я чувствую его, но теперь, когда я официально в ремиссии, я начинаю сомневаться во всём. Так что с этого момента этот блог — личный дневник женщины, которая исследует веру на своих условиях, будучи свободной от рака.
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Rev. Dave Привет, Мартин. Как дела?
Martin Yip [встаёт] Очень хорошо, пастор Дэйв.
Rev. Dave [жестом предлагает сесть обратно] Да брось.
[он садится]
Rev. Dave Ты уверен?
Martin Yip Ну, кажется, что на каждый твой ответ появляется три-четыре новых вопроса.
Rev. Dave Да, но это же хорошо, правда? Это как сказал Эйнштейн про науку. Представь свои знания как свет свечи. Чем больше круг знаний расширяется, тем шире окружность тьмы вокруг него.
Martin Yip Значит, я действительно учусь, хоть и не всегда это чувствую.
Rev. Dave Да, именно так.
Martin Yip Я вот изучал Нагорную проповедь. Она очень сложная, можно даже сказать невозможная для полного соблюдения. Здесь, в Евангелии от Луки, Иисус говорит: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой." Но как это возможно? Как я могу реагировать на нужды каждого так же, как на свои собственные, даже один день, не говоря уже о всей жизни? И как примирить свою неспособность с Писанием?
Rev. Dave Да, хорошие вопросы.
[достаёт свою Библию]
Rev. Dave Ладно, подвинься. Это что, Евангелие от Луки?
🧡
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Tom Endler Это называется voir dire. Это значит, что у нас есть возможность отсеять потенциальных присяжных, которые могут быть предвзяты по отношению к вам.
[берёт свой портфель у охраны]
Tom Endler О, спасибо, сэр. Ну, как вы себя чувствуете?
Grace Wesley Хорошо.
Tom Endler Ладно, это довольно утомительный процесс. Приводят всех этих присяжных. Это займёт целый день, но я думаю, что именно здесь мы можем выиграть дело.
🧡
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Reverend Jude Эй, что ты делаешь?
Rev. Dave Да вот, читаю газету, пока мой ноутбук проходит онлайн-ориентацию присяжного.
Reverend Jude Разве не стоит быть внимательнее?
Bailiff [Дейв включает звук] Просьба помнить: употребление алкогольных напитков, безрецептурных лекарств и наличие оружия в зале суда запрещены.
Reverend Jude [Дейв выключает звук] Но разве это не твой гражданский долг?
Rev. Dave Теоретически — да, но Матфея 22:14.
Reverend Jude Ах да, «Много званых, а избранных мало».
Rev. Dave Именно. 300 человек приходят, сидят восемь часов, а в итоге все уходят домой, так и не выбранными. По статистике, у меня больше шансов быть поражённым молнией.
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Brooke Thawley В его записях на полях было так много заметок, что впервые я почувствовала: я действительно начинаю узнавать своего брата. Как будто Бог дал мне эти дополнительные пять минут, которые я так отчаянно хотела провести с ним. Я просто не понимаю, почему он никогда не рассказывал мне о своей вере.
Martin Yip Делиться своей верой с семьёй, особенно не зная, как они отреагируют, может быть очень трудно.
Brooke Thawley Нужно считать наши испытания благословениями, верно?
Martin Yip Совершенно верно. Тебя и твоего брата ждёт гораздо больше, чем эти пять минут. В Евангелии от Иоанна 11:25-26 сказано: «Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий живущий и верующий в Меня не умрёт вовек». Ты в это веришь?
Brooke Thawley Верю.
Martin Yip Тогда впусти Его в своё сердце и сделай Его Господом своей жизни.
Brooke Thawley [закрывая глаза] Дорогой Господь, я не совсем знаю, что сказать, но спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня. Прости меня за мои грехи. Иисус, пожалуйста, войди в мою жизнь, и я буду следовать за Тобой как за моим Господом и Спасителем.
Martin Yip Аминь.
Brooke Thawley [вытирает слёзы] Спасибо.
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Tom Endler На вашем вводном занятии в начале семестра вы давали указание персоналу, что важны разнообразие и толерантность, не так ли?
Principal Kinney Да.
Tom Endler Тогда можно ли сказать, что, кроме христианства, все остальные формы разнообразия приветствуются?
Pete Kane Возражаю! Ваша честь!
Tom Endler Снимаю вопрос.
Judge Stennis Мистер Эндлер, у вас, похоже, привычка вставлять комментарии там, где их не ждут. Вам стоит избегать дальнейших провокаций этого суда.
Tom Endler Извиняюсь, Ваша честь. Впредь постараюсь воздерживаться.
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Amy Ryan Грейс, можно спросить тебя кое-что, не для протокола?
Grace Wesley Конечно.
Amy Ryan Эти люди хотят тебя уничтожить, и я имею в виду не только материально. Ты считаешь, что это того стоит?
Grace Wesley Надеюсь, что да.
Amy Ryan И я тоже.
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Bailiff Вставайте.
Judge Stennis [садится на скамью] Можете садиться.
[Пастор Дейв остаётся стоять]
Judge Stennis Присяжный номер 12, хотите что-то сказать?
Rev. Dave Извините, ваша честь, мне нужно...
Judge Stennis [Дейв падает] Судебный пристав, вызовите скорую.
Pete Kane [ко второму стулу] Ну, значит, Бога нет — ведь они только что потеряли единственного присяжного, на которого можно было рассчитывать.
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Rev. Dave Здравствуйте, я преподобный Дэвид Хилл.
County Clerk Тексты проповедей, да?
Rev. Dave Да.
County Clerk [показывая угол своего стола] Положите прямо здесь. Их сегодня с утра приносили.
Rev. Dave Уверен, они сделали то, что посчитали правильным.
County Clerk Вот и всё? Это все ваши проповеди за последние 120 дней?
Rev. Dave Нет, это письмо, где я объясняю, почему не собираюсь их сдавать.
County Clerk Извините?
Rev. Dave Я понимаю, что для христианского пастора непривычно сознательно игнорировать вызов от законной государственной власти, и ещё более непривычно, когда он чувствует необходимость поступить именно так.
County Clerk Вы уверены, что хотите так сделать?
Rev. Dave Это то, что я должен сделать.
County Clerk Знаете старую поговорку: «Скрипучее колесо получает смазку»? У меня есть другая: «Гвоздь, что торчит, получают молотком».
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Tom Endler Мисс Кинни, не могли бы вы назвать полное название школы, которой вы руководите?
Principal Kinney Средняя школа имени доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.
Tom Endler Я заметил, что в названии не упоминается звание доктора Кинга — преподобный доктор.
Principal Kinney Мы предпочитаем выделять именно его вклад в борьбе за гражданские права.
Tom Endler Но в этом и суть. Вы считаете его веру и политику разными вещами, а я — нет, и он сам так бы не думал.
Pete Kane Возражаю, Ваша честь. Адвокат даёт показания.
Judge Stennis Возражение принято. Присяжные должны проигнорировать предыдущие слова мистера Эндлера.
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Tom Endler Мисс Кинни, знакомы ли вы с письмом доктора Кинга, написанным из тюрьмы Бирмингема?
Principal Kinney Да, это знаковое произведение в истории гражданских прав.
Tom Endler В этом письме доктор Кинг неоднократно ссылается на веру, не так ли?
Principal Kinney Сейчас не припомню.
Tom Endler Позвольте освежить вам память. Он приводит пример трёх юношей из Книги Даниила, которых царь Навуходоносор бросил в огненную печь за отказ поклоняться ему. В другом месте он призывает действовать вместе с Иисусом, а здесь, цитирую, «экстремальная любовь». А в своей речи «Я был на вершине горы» он сказал, что просто хочет исполнить волю Божью. Вам это что-то напоминает?
Principal Kinney Да.
Tom Endler По вашему мнению, если бы мисс Уэсли захотела, ей позволили бы приводить эти примеры на уроке?
Pete Kane Возражаю. Это предположение.
Judge Stennis Разрешаю. Решение отрицательное. Свидетель может отвечать.
Principal Kinney Нет. Если бы это зависело от меня, ей бы не разрешили.
Tom Endler Почему?
Principal Kinney Потому что эти примеры слишком тесно связаны с верой.
Tom Endler Другими словами, это... это факты, но такие, обсуждение которых слишком опасно?
Principal Kinney Я бы сказал, что они «спорные».
Tom Endler Но ведь факты и есть факты? В конце концов, нет ничего спорного в том, что дважды два — четыре, или E=MC в квадрате, или дате высадки человека на Луну. Почему же тогда спор вокруг этих фактов?
Principal Kinney Думаю, то, что мы все здесь сегодня, говорит само за себя.
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Grace Wesley Так вот, ты всегда видел себя в этой роли — юриста?
Tom Endler Нет, эм... я хотел быть Бэтменом.
[обменяясь улыбками]
Tom Endler А ты? Твои... родители уже определили тебя — в монастырь?
Grace Wesley На самом деле, в моём детстве не было вечерних молитв. Меня воспитывали в семье без особой веры.
Tom Endler Когда ты решил стать христианином?
Grace Wesley Я шла домой после занятий. Было темно, и меня мучило много всего. И я... повернула за угол, и прямо передо мной стояла церковь. Там была старая вывеска, но она... как будто остановила меня на месте. И на вывеске было написано: «Кто вы говорите, что я есть?» И когда я прочитала это, я услышала, как Господь обратился ко мне. Знаешь, я не могла выбросить этот вопрос из головы несколько дней, так началось путешествие, которое не закончилось, пока я не нашла ответ.
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Tom Endler Он не ошибается.
Grace Wesley Но я думала, вы доказали предвзятость. В смысле, директор Кинни и миссис Риццо?
Tom Endler Нет, это были лишь уколы. Нам нужен удар нокаутом. Почему ты решила заговорить о Иисусе на уроке истории?
Grace Wesley Почему бы и нет?
Tom Endler Грейс, я не собираюсь спорить с тобой о том, какие у тебя были права как...
Grace Wesley Нет, Том, послушай. Речь не о вере. Это про историю. Ладно, может, я ошибаюсь, я не юрист, но, кажется, они не поняли сути.
Tom Endler Я... я не совсем понимаю.
Grace Wesley Вся их претензия в том, что я проповедовала на уроке, но я этого не делала.
Tom Endler Ну, они говорят, что ты делала. Ты цитировала Писание. Ты говорила об учениях Иисуса так, будто это обычные проверяемые факты.
Grace Wesley А что если это именно так? Просто потому, что некоторые факты записаны в Библии, они не перестают быть фактами. Мы можем отделить исторические элементы жизни Иисуса от веры. В моём классе я не говорила о Иисусе как о моём Господе и Спасителе. Я просто комментировала цитаты, приписываемые Иисусу, человеку, и делала это на уроке AP истории. В этом не было ничего неправильного.
Tom Endler И любое правило, которое запрещает говорить о любом историческом деятеле, кроме Иисуса... дискриминационное. Они не могут так делать.
Grace Wesley И любой уважаемый историк признаёт, что Иисус существовал. Доказательств слишком много.
Tom Endler Грейс, мне нравится. Это наша защита. Иисус — историческая личность, как и все остальные. И знаешь что? Кейн этого даже не ожидает.
Grace Wesley [уходит и возвращается с книгой под названием «Человек, миф, Мессия»] Тебе предстоит немного почитать.
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Tom Endler Я принес огромную сумку китайской еды и портфель, полный дел.
Grace Wesley Я считаю, ты гений.
Tom Endler Уолтер хочет к нам присоединиться?
Grace Wesley О, нет. Он прячется в своей комнате.
Tom Endler Почему?
Grace Wesley Эээ... он относится к этому, как к свиданию, что, думаю, многое говорит о моей личной жизни.
Tom Endler Не волнуйся, я никому не скажу. Это покрывается адвокатской тайной.
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Pete Kane Директор Кинни, какое окончательное решение принял школьный округ?
Principal Kinney Грейс отстранена от работы без сохранения зарплаты до окончания судебного разбирательства.
Pete Kane Хмм. Не кажется ли вам странным, что решение о том, увольнять ли мисс Уэсли, передано на усмотрение третьей стороны?
Principal Kinney Мы решили принять решение суда о виновности или невиновности как окончательное.
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Tom Endler Назовите ваше имя и род занятий для суда?
Lee Strobel Меня зовут Ли Стробел. Я профессор христианской мысли в Университете Хьюстон Баптист и автор более 20 книг о христианстве, включая «Дело Христа».
Tom Endler Можете помочь мне доказать существование Иисуса?
Lee Strobel Безусловно, вне всяких разумных сомнений.
Tom Endler В каком смысле?
Lee Strobel На самом деле, этот суд уже подтвердил это, когда мы собрались и была названа дата. Наш календарь разделён на до и после Рождества Христова, что само по себе удивительно, если Иисус никогда не существовал. Более того, историк Гэри Хабермас приводит 39 древних источников о Иисусе, из которых он выделяет более 100 достоверных фактов о его жизни, учениях, распятии и воскресении. На самом деле исторические доказательства казни Иисуса настолько сильны, что один из самых известных учёных Нового Завета в мире, Герд Людеман из Германии, сказал: «Смерть Иисуса в результате распятия — бесспорный факт». Очень мало фактов в древней истории, которые критический историк, как Герд Людеман, назовёт бесспорными. Один из них — казнь Иисуса Христа.
Tom Endler Извините, но вы ведь верующий, не так ли? Христианин, верящий в Библию?
Lee Strobel Виновен.
Tom Endler Так не будет ли это склонять вашу оценку вероятности существования Иисуса в сторону увеличения?
Lee Strobel Нет, потому что нам не нужно её завышать. Мы можем восстановить основные факты о Иисусе, опираясь только на нехристианские источники вне Библии. И Герд Людеман — атеист. Другими словами, мы можем доказать существование Иисуса, используя исключительно источники, которые абсолютно не симпатизируют христианству. Как говорит агностик-историк Барт Эрман: «Иисус существовал, нравится нам это или нет». Я бы сказал так: отрицание существования Иисуса не заставит его исчезнуть. Это лишь доказывает, что никакие доказательства вас не убедят.
Tom Endler Спасибо. Вопросов больше нет, Ваша честь.
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Amy Ryan Прошло три недели с тех пор, как врачи сказали мне, что ремиссия.
Reverend Jude О, Эми, это замечательно.
Amy Ryan Да, это так.
Reverend Jude Да.
Amy Ryan Но даже получив этот подарок, я начала сомневаться в своей вере. Я знаю, что Иисус существовал, но мне трудно поверить.
Reverend Jude На самом деле, я думаю, ты уже веришь, и доказательство этому — ты не хочешь отложить Бога обратно на полку теперь, когда твой рак ушёл. Он не позволит тебе просто отмахнуться от мысли о нём. Часть тебя ощущает присутствие Иисуса и желает, чтобы он просто исчез и оставил тебя в покое.
Amy Ryan Ну, если честно, теперь, когда ты об этом говоришь, я действительно так думала.
Reverend Jude Слушай, ему нравится использовать нас так, как мы и не мечтали, и дарить нам то, чего мы даже не знали, что хотим. Нам просто нужно дать ему шанс. Ты дашь?
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Reverend Jude Ммм, одновременно рыбный и сырный вкус. Дэвид, этот тунец с плавленым сыром просто изыскан.
Rev. Dave [саркастично] О, да, изыскан.
Waiter Это проволоне. Моя идея. Мне нравится, как он меняет вкус рыбы.
Rev. Dave [узнаёт его] Разве я тебя не знаю? Ты из проката машин Блейза, верно?
Waiter О, да. Эта работа у меня не заладилась. Думаю, обслуживание клиентов — это не моё.
Rev. Dave Так ты решил стать официантом?
Waiter Ну, здесь я и играю в театре по вечерам. Утром подаю круассаны, а вечером — Чехова.
Rev. Dave Ага.
Waiter Слушай, извини за ту машину, что не завелась.
Rev. Dave Хм. Всё нормально. Я свой урок выучил.
Reverend Jude Он купил Приус.
Rev. Dave Заводится всегда.
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Reverend Jude Чем могу помочь?
Amy Ryan О, привет. Я искала пастора Дэйва. Моя подруга Мина сказала, что мне стоит к нему обратиться. Она говорила, что с ним легко поговорить.
Reverend Jude Он не вернётся до следующей недели.
Amy Ryan Понятно, спасибо.
Reverend Jude Подметать я работаю только по совместительству. Мне это нравится, потому что помогает подумать. Но если хочешь поговорить, я на самом деле пастор.
🧡
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🥱
Paramedic [после того, как пастор Дэйв упал в суде] Головокружение есть?
Rev. Dave Да.
Paramedic Тошнота?
Rev. Dave Примерно полчаса назад.
Paramedic [надавливая на живот] Здесь больно?
[надавливая в другую точку]
Paramedic А здесь?
[Дэйв кричит от боли]
Paramedic Надеюсь, ты к аппендиксу не слишком привязан.
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🥱
Tom Endler Пожалуйста, назовите ваше имя и опыт для протокола.
Jim Warner Wallace Меня зовут Джеймс Уорнер Уоллес. Я бывший детектив по убийствам из округа Лос-Анджелес.
Tom Endler Вы являетесь автором книги "Холодные дела христианства"?
Jim Warner Wallace Да, я.
Tom Endler Могли бы вы сообщить суду подзаголовок вашей книги?
Jim Warner Wallace «Детектив по убийствам расследует утверждения Евангелий.»
Tom Endler Правильно ли я понимаю, что ваши обязанности детектива включали расследование нераскрытых дел?
Jim Warner Wallace Да, это и было моей специализацией.
Tom Endler Разве большинство таких дел не раскрываются с помощью анализа ДНК?
Pete Kane Возражаю. Наводящий вопрос. И адвокат снова выступает в роли свидетеля, Ваша честь.
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Brooke Thawley [слушая, как Мартин играет на пианино в церкви] Это было прекрасно.
Martin Yip [вздрогнув от неожиданности] Простите, я не знал, что кто-то здесь есть.
Brooke Thawley О, нет. Не извиняйтесь. Я не хотела мешать. Просто не знала, куда ещё пойти.
Martin Yip Я Мартин.
Brooke Thawley Я Брук. Можно задать вам пару вопросов?
Martin Yip Конечно.
Brooke Thawley Отлично, потому что у меня их много.
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Pete Kane Мисс Кинни, насколько я понимаю, вы недавно посещали службу в церкви мисс Уэсли. Это верно?
Principal Kinney Да, верно. Это было мероприятие в честь нескольких студентов, которые посещают эту церковь за их общественную деятельность.
Pete Kane А кто пригласил вас на эту службу?
Principal Kinney Грейс Уэсли.
Pete Kane Понятно. А где вы находились, когда вам сделали это приглашение?
Principal Kinney В своём кабинете.
Pete Kane На территории школы?
Principal Kinney Да.
Pete Kane В рабочее время?
Principal Kinney Да.
Pete Kane Спасибо. О, и последний вопрос. Это правда, что мисс Уэсли принимает пожертвования для благотворительной организации Convoy of Hope прямо в классе?
Principal Kinney Да, это так.
Pete Kane Спасибо ещё раз. Больше вопросов нет, Ваша честь.
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Pete Kane Мисс Толи, вам нравится мисс Уэсли?
Brooke Thawley Да.
Pete Kane Вы бы сказали, что она ваша любимая учительница?
Brooke Thawley Да, безусловно.
Pete Kane Как вы думаете, мисс Уэсли к вам расположена?
Tom Endler Возражаю. Спекулятивный вопрос.
Pete Kane Ваша честь, это характеризует душевное состояние свидетеля, если не самой мисс Уэсли.
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Tom Endler Грейс, я хочу, чтобы ты сделала кое-что для меня, для всех в этом зале суда. Я хочу, чтобы ты извинилась. Скажи, что сожалеешь и что ошиблась.
Pete Kane Ваша честь, что здесь происходит?
Tom Endler Сделай это, Грейс.
Grace Wesley Я не могу.
Tom Endler Почему? Почему ты не можешь, Грейс?
Grace Wesley Потому что я не считаю, что сделала что-то неправильное.
Tom Endler Ну, как твой адвокат, я советую тебе всё равно сделать это. По крайней мере притвориться, что ты сожалеешь, и молить суд о пощаде.
Brooke Thawley [наблюдая с галерки] Что?
Grace Wesley Это будет ложь.
Tom Endler И что? Все лгут.
Grace Wesley Не все.
Tom Endler Ты... хочешь стать мученицей?
Pete Kane [тихо второму юристу] Что он вообще творит?
Simon Boyle Понятия не имею.
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Judge Stennis Мистер Эндлер, вы хотите изменить заявление вашего подзащитного?
Tom Endler Нет, Ваша честь. Я утверждаю, что она невиновна во всех обвинениях. Но я прошу присяжных принять решение против неё. Давайте будем честны. У неё хватает наглости верить не просто в Бога, а в личные отношения с Ним, которые влияют на всё, что она говорит и делает. Думаю, пора перестать притворяться, что мы можем доверять такому человеку занимать государственную должность. Во имя терпимости и разнообразия я говорю — мы должны её уничтожить.
Judge Stennis Хватит, мистер Эндлер.
Tom Endler Тогда мы все сможем уйти в могилу с чувством удовлетворения, зная, что затушили последний огонёк веры, когда-либо проявленный на народной площади.
Judge Stennis [ударяя молотком] Хватит, мистер Эндлер.
Tom Endler Я считаю, что на её примере нужно показать всем остальным.
Judge Stennis Мистер Эндлер, хватит.
Tom Endler Давайте установим новый прецедент: чтобы работать на федеральное правительство, сначала нужно отказаться от всех своих убеждений.
Judge Stennis Мистер Эндлер, хватит! Вы нарушаете порядок.
Tom Endler А если кто-то проскользнёт и спрячется за своими убеждениями, мы его арестуем и выпишем штраф. Если он не заплатит — заберём имущество. Если будет сопротивляться... не будем себя обманывать — принуждение всегда заканчивается у дулa пистолета.
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Pete Kane После всех твоих чтений Библии, ты теперь считаешь себя верующим?
Brooke Thawley Да.
Pete Kane Может, даже христианином?
Brooke Thawley Да.
Pete Kane Рискну показаться повторяющимся, но ты считаешь, что что-то из этого — чтения Библии, вопрос про Иисуса на уроке, новое обращение к христианству — могло бы случиться без непосредственного участия мисс Уэсли?
Brooke Thawley Нет, не могло бы.
Pete Kane Благодарю за честность.
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Tom Endler Я должен подготовить тебя, Грейс. Мы проиграем это дело.
Grace Wesley Я знаю. Ты был прав. Я потеряю всё.
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Tom Endler Чего ты хочешь, Грейс? Скажи мне. Скажи нам.
Grace Wesley Я хочу... я хочу иметь возможность говорить правду.
Tom Endler Правду? Чью правду? И о какой правде ты говоришь? Грейс, есть ли какая-то правда, которую знаешь только ты?
[она не знает, как ответить]
Tom Endler А, точно. На днях ты говорила, что Иисус говорил с тобой лично?
Grace Wesley Зачем ты это делаешь?
Tom Endler Вопросы задаю я, мисс Уэсли. Ты говорила мне, что Иисус говорил с тобой лично, да или нет?
Grace Wesley Да.
Tom Endler И что он сказал? Я облегчу тебе задачу. Разве ты не говорила, что он задал тебе вопрос?
Grace Wesley Это было личное. Ты не должен был...
Tom Endler Мне всё равно.
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Pete Kane Что вы имели в виду, когда сказали, что у вас были разговоры о вере вне школы?
Brooke Thawley Мой брат погиб в аварии шесть месяцев назад. Мисс Уэсли заметила, что мне тяжело, и после уроков спросила, всё ли у меня в порядке.
Pete Kane Ага.
Brooke Thawley Я сказала, что всё нормально, но позже встретила её в кафе.
Pete Kane Мисс Уэсли направляла вас к психологу?
Brooke Thawley Нет.
Pete Kane Она намекала, что, возможно, это не её дело обсуждать с вами такие вещи?
Brooke Thawley Нет.
Pete Kane Тогда что же сделала мисс Уэсли?
Brooke Thawley Она была очень добра. Мы долго разговаривали, и я поняла, что ей действительно не всё равно.
Pete Kane Мм.
Brooke Thawley Я спросила, как ей удаётся держаться, и она ответила: «Иисус».
Pete Kane То есть это она заговорила об Иисусе? Её слова о Иисусе побудили вас изучать христианство?
Brooke Thawley Да, сначала. Но когда Армия Спасения забирала вещи моего брата, одна из женщин нашла его Библию и отдала её мне. Я даже не знала, что у него была Библия.
Pete Kane Мм.
Brooke Thawley Я начала читать её, и как только начала, поняла, что не хочу останавливаться. Вот почему. Вот почему я задала тот вопрос в классе.
Pete Kane Если я правильно вас понял, без прямого участия мисс Уэсли вы бы вообще не задавали этот вопрос, правда?
Brooke Thawley Не знаю.
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Grace Wesley [увидев присяжных после показаний Брук] Почему они выглядят такими злыми?
Tom Endler Потому что думают, что мы им солгали.
Grace Wesley Но мы не лгали.
Tom Endler Это не имеет значения.
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Tom Endler Брук, в классе кто первым упомянул имя Иисус — ты или мисс Уэсли?
Brooke Thawley Я.
Tom Endler В рамках вопроса?
Brooke Thawley Да.
Tom Endler И в тот момент ты считала, что задаёшь вопрос, основанный на вере?
Brooke Thawley Нет, не совсем. Просто показалось, что Мартин Лютер Кинг и Иисус говорят похожие вещи, поэтому я об этом и сказала.
Tom Endler А ответ мисс Уэсли ты считаешь разумным?
Brooke Thawley Да.
Tom Endler Если я правильно тебя понял, ты задала вопрос на уроке истории о исторической личности, и твой учитель истории дал на него разумный ответ?
Brooke Thawley Да.
Tom Endler Спасибо.
[для Кейна]
Tom Endler Ваш свидетель.
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Tom Endler На днях ты сказала мне, что Иисус что-то спросил у тебя. Что он спросил, Грейс? Расскажи всем нам. Думаю, мы имеем право знать.
Grace Wesley Почему ты так со мной?
Tom Endler Ответь на вопрос.
Grace Wesley Они мне не поверят.
Tom Endler Не важно. Важно только, чтобы ты верила. Скажи нам, Грейс, под страхом наказания за лжесвидетельство, какой вопрос Бог лично задал тебе той ночью на кампусе? Ответь на вопрос.
Tom Endler [кричит] Ответь на вопрос!
Grace Wesley [со слезами] Он спросил: «Кто вы говорите, что я есть?»
Tom Endler И что ты ответила?
Grace Wesley «Ты — Христос, Сын живого Бога.»
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Pete Kane Вы не думаете, что, отвечая на ваш вопрос, она могла попытаться поделиться своими убеждениями, верой, которая для неё очень дорога?
Brooke Thawley Нет, нет, не в тот момент.
Pete Kane Не в тот момент. То есть вы хотите сказать, что были другие моменты, когда она говорила с вами о своей вере?
[в зале суда замечают её реакцию]
Pete Kane Эмм? Мисс Тоули, пожалуйста?
Judge Stennis Вы должны ответить на вопрос, мисс Тоули.
Brooke Thawley Да, но это было вне школы, и только один раз.
Tom Endler Прошу исключить. Ваша честь, это не имеет отношения к делу. Действия вне школьной территории не рассматриваются здесь.
Judge Stennis Отказано. Похоже, мистер Кейн нашёл слабое место. Я склонен позволить ему дальше потянуть за ниточку. Посмотрим, что получится.
Pete Kane Спасибо, Ваша честь.
Tom Endler [тихо Грейс] Почему ты мне об этом не сказала?
Grace Wesley Ты не спрашивал, и я думала, что это не важно.
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Tom Endler Сколько ваших нераскрытых дел было решено с помощью ДНК-анализа?
Jim Warner Wallace Ни одного. Ни одного случая. Это, эээ, часто показывают по телевизору, но в нашем отделе никогда не было удачи раскрыть старое дело с помощью ДНК.
Tom Endler А как обычно раскрываются такие дела?
Jim Warner Wallace Чаще всего — исследуя показания свидетелей, данные много лет назад, хотя зачастую наши свидетели уже умерли.
Tom Endler Простите моё невежество, мистер Уоллес, но как это возможно?
Jim Warner Wallace У нас есть несколько методов, чтобы проверить надёжность свидетеля, включая так называемый криминалистический анализ заявлений. Это дисциплина, где мы внимательно изучаем показания свидетелей и смотрим, что они стараются приуменьшить, на чём делают акцент, что вообще опускают, как растягивают или сокращают время. Анализируя такие показания, мы обычно можем понять, кто лжёт, кто говорит правду и даже кто виновен.
Tom Endler Вы применяли эти навыки вне своей официальной работы?
Jim Warner Wallace Да, я использовал свой опыт, чтобы исследовать смерть Иисуса от рук римлян и рассматривал евангелия так же, как и любые другие криминалистические показания. Через несколько месяцев я пришёл к выводу, что четыре евангелия, написанные с разных точек зрения, содержат свидетельства очевидцев о жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса.
Tom Endler А вы не думали, что эти четыре свидетельства могут быть частью заговора, созданного для продвижения веры?
Jim Warner Wallace Да, заговоры нужно учитывать при оценке показаний свидетелей, но успешные заговоры обычно связаны с минимальным числом участников. Легче двум людям соврать и сохранить тайну, чем двадцати. И именно в этом проблема теорий заговора, связанных с апостолами в I веке. Слишком много людей пытались держать этот заговор слишком долго. И что хуже — они испытывали невероятное давление, невообразимые страдания. Каждый из них был замучен и умер за то, что утверждал, и никто из них не отрёкся от своих слов. Поэтому идея о заговоре в I веке просто нереальна. Вместо этого я вижу в евангелиях то, что называю непреднамеренными свидетельскими подтверждающими заявлениями.
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Tom Endler Ваша честь, я хочу вызвать последнего свидетеля. Грейс Уэсли.
Judge Stennis Мисс Уэсли, подойдите, пожалуйста, к свидетельскому месту.
Grace Wesley Обязательно ли?
Judge Stennis Боюсь, что да.
Tom Endler Ваша честь, учитывая нежелание свидетеля давать показания, могу ли я получить разрешение суда считать её враждебным свидетелем?
Judge Stennis Можете. Действуйте на свой страх и риск.
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Tom Endler Что такое непреднамеренное подтверждение очевидца?
Jim Warner Wallace [судье] Можно я возьму вашу Библию?
[берёт и открывает её]
Jim Warner Wallace Давайте возьмём Евангелие от, эм, Матфея в качестве примера. Начну с отрывка, в котором Иисус находится перед Каиафой на слушании. Здесь говорится: «Тогда они плюнули ему в лицо и били его кулаками. Другие же дали ему пощёчины и говорили: „Пророчествуй нам, Христос, кто ударил тебя?“». Теперь, это кажется очень простым вопросом, учитывая, что люди, которые его били, стояли прямо перед ним. Что... это не имеет смысла. Почему бы это было пророчеством — назвать того, кто ударил? Но ответ появляется только в Евангелии от Луки. Там говорится: «Охранники Иисуса начали насмехаться и бить его. Они повязали ему глаза и требовали: „Пророчествуй, кто тебя ударил?“». Теперь понятно, почему это был вызов, потому что Лука рассказывает то, что Матфей опустил — что Иисус был на самом деле с завязанными глазами в тот момент. Это очень распространённый случай непреднамеренного подтверждения очевидца, который дополняет деталь, опущенную первым свидетелем. После многих лет тщательного изучения этих Евангелий по методике, которую я использую для определения надёжности свидетеля, я пришёл к выводу, что четыре Евангелия в этой книге содержат достоверные свидетельства настоящих слов Иисуса.
Tom Endler И это включает высказывания, процитированные мисс Уэсли на её занятии?
Jim Warner Wallace Абсолютно.
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Judge Stennis Мои указания вам просты. Соблюдайте закон, не проявляя необоснованных предубеждений и не рискуя отменой решения по апелляции. Теперь, полагаю, могу с уверенностью сказать, что адвокат обвиняемого фактически бросил вам вызов, потребовав признать виновным своего клиента. Присяжные теперь удаляются для совещания. Заседание объявляю закрытым.
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Pete Kane Детектив Уоллес, я не собираюсь спорить с вами о библейских знаниях. Но разве правда, что эти евангельские рассказы сильно отличаются друг от друга и между ними есть много расхождений?
Jim Warner Wallace Совершенно верно, и именно этого мы и должны ожидать.
Pete Kane Я не совсем понимаю.
Jim Warner Wallace Ну, надёжные свидетельства очевидцев всегда немного различаются в деталях. Ведь они смотрят на событие с разных географических точек зрения, у каждого своя история, да и расположение в комнате тоже влияет. Когда я изучал евангелия, моя цель была определить, являются ли эти рассказы точными и достоверными, несмотря на разногласия.
Pete Kane А вы, как набожный христианин, считаете, что вам это удалось?
Jim Warner Wallace Мистер Кейн, вы меня неправильно поняли. Когда я начал это исследование, я был убеждённым атеистом. Я рассматривал евангелия как скептик, а не как верующий. Видите ли, я не воспитывался в христианской среде, хотя, думаю, у меня необычно высокое уважение к доказательствам. Я не стал христианином потому, что меня так воспитали или я хотел удовлетворить какую-то нужду или достигнуть цели. Я христианин, потому что это доказательно верно.
Pete Kane Прошу исключить это заявление, Ваша честь.
Judge Stennis Разрешено. Присяжным указано игнорировать последние слова детектива Уоллеса.
Pete Kane Больше вопросов нет.
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Pete Kane Дамы и господа, при таком составе присяжных я предполагаю, что среди вас, вероятно, есть несколько христиан. Надеюсь, практикующих, и это хорошо, это нормально, потому что христианство здесь не на суде, хотя мой оппонент попытается вас в этом убедить. Вера тоже не на суде. Сегодня на суде только мисс Уэсли. Спросите любого ученика четвёртого класса — они, скорее всего, знакомы с фразой «отделение церкви от государства», и это гарантировано нашими законами. Истцы — родители ученицы из класса мисс Уэсли, которая подверглась слушанию сравнений учений Иисуса Христа и Махатмы Ганди в положительном ключе. Мы все знаем, что Иисус — часть определённой религиозной традиции. Эти родители, пытающиеся воспитать дочь свободомыслящей и независимой от религиозных догм, глубоко возмущены тем, что произошло в этом классе. И она, произнося слова, приписываемые Иисусу, который жил примерно 2000 лет назад, ясно и убедительно показала, во что верит, что поддерживает и одобряет. Позвольте сказать так. Я не хочу никого обидеть, особенно мусульман, и не хочу умалять значение пророка ислама, но если бы вы задали мне вопрос о Коране — священной книге ислама, и я бы быстро и точно ответил, процитировал нужную суру, было бы логично предположить, что я не только последователь ислама, но и считаю его выше всех других религий. Если бы я сделал это в молитвенном доме — это было бы нормально. Но если бы это произошло в 11-м классе государственной школы, это была бы проповедь, а не преподавание. Так почему же мы здесь сегодня? Потому что мисс Уэсли отказалась извиниться, а это значит, что её истинной мотивацией в тот момент было превратить невинный вопрос в возможность проповедовать, а не учить. Если мы позволим мисс Уэсли делать это, а значит и всем остальным нарушать закон, опираясь только на личные убеждения, то наше общество рухнет. Я в это верю. Поэтому я прошу вас: не создавайте такой прецедент. Не делайте этого. Будущее нашей республики зависит от этого.
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Tom Endler [после его жёстких вопросов ей на суде] Грейс, прости. Я не мог тебе сказать. Это должно было быть неожиданностью, иначе присяжные не поверили бы твоим реакциям.
Grace Wesley Значит, у тебя всё же был план.
Tom Endler Нет, это ты была настоящей. Ты встала за то, во что верила, и сохранила веру. Я не знаю никого, кто смог бы так. Они хотели сделать из тебя пример, а ты стала вдохновением.
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Reverend Jude [смотрят политическую программу о судебном процессе] Теперь я понимаю, о чём тебе было нельзя говорить.
Rev. Dave Хм. Хотелось бы, чтобы мне всё ещё нельзя было об этом говорить. Она нужна мне в присяжных.
Reverend Jude Верь, Дэвид. Божий план уже в действии.
Rev. Dave Как ты вообще сюда добрался?
Reverend Jude [смеётся] Я взял твою Приус. Очень удобная машина.
Rev. Dave Да не расслабляйся. Я собираюсь полностью оправиться.
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Judge Stennis Юная леди, ваша молодость — не повод нарушать святость этого зала суда.
Brooke Thawley Но это дело должно касаться меня. Мне почти 17; я не такая, чтобы не думать своей головой. Просто у меня нет права говорить.
Catherine Thawley Брук, что ты делаешь?
Judge Stennis Если только вас не вызовут в свидетели, юная леди.
Tom Endler [тихо Грейс] Если я её вызову, что я услышу?
Grace Wesley Что она задала вопрос, а я ответила.
Tom Endler Ваша честь, мы хотели бы вызвать мисс Брук Толи на допрос.
Pete Kane Возражаю, ваша честь! Мисс Толи несовершеннолетняя. Её родители не хотят, чтобы она подвергалась эмоциональному давлению, давая показания против собственного учителя.
Judge Stennis Мисс Толи, вы готовы давать показания в свою защиту?
Brooke Thawley Да, ваша честь.
Judge Stennis Вы понимаете, что должны отвечать на все вопросы правдиво, независимо от ваших чувств, и что за неисполнение этого требования предусмотрена ответственность по закону?
Brooke Thawley Да, ваша честь. Я не боюсь говорить правду. Я боюсь лишь того, что не смогу её сказать.
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Brooke Thawley Можешь сегодня подвезти меня и Марлен в школу?
Richard Thawley Извини, дорогая, у меня нет времени. В 8:30 встреча с Марком Шелли в «Уайт и Вулф».
Catherine Thawley Что? Ричард, ты ничего не сказал! Как тебе удалось договориться о встрече?
Richard Thawley Это всего лишь встреча, так что не вздумай радоваться раньше времени. Но может быть очень важно.
Catherine Thawley Понимаю! Кто пойдёт с тобой на встречу?
Richard Thawley Я получил эту встречу.
Catherine Thawley Я знаю, просто мне кажется, тебе стоит взять с собой Мелинду или Дженис.
Richard Thawley Дже... Дженис? Ты хочешь, чтобы я взял Дженис?
Catherine Thawley Да, почему бы и нет?
Richard Thawley Я не возьму Дженис.
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Principal Kinney Грейс, я просто должен услышать это от тебя. Это действительно произошло?
Grace Wesley Если вы спрашиваете, отвечала ли я на вопрос ученицы, да. Если вы спрашиваете, касался ли её вопрос и мой ответ Иисуса, поскольку это было важно для урока истории, который мы обсуждали, то и на этот вопрос я отвечу — да.
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Walter Wesley Дорогая, ты же знаешь, что я не буду тут вечно, может, тебе стоит начать думать о каком-нибудь другом парне, с которым ты захочешь завтракать.
Grace Wesley [саркастично] Подумаю над этим.
Walter Wesley Ладно. Знаешь, мне нравится, как ты готовишь овсянку, но как насчёт того, чтобы я сегодня пригласил тебя на бекон с яйцами? За мой счёт.
Grace Wesley Не после твоего последнего анализа на холестерин. К тому же, мне надо проверить кое-какие работы до совещания.
Walter Wesley Мне 81 год, и бекон меня не убьёт.
Grace Wesley Хорошая попытка. Тебе уже 82.
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Superintendent Jim Powell Добрый день, мисс Уэсли. Я пригласил Боба Фесслера, он юрист школы, чтобы он консультировал нас по возможным юридическим вопросам, с которыми мы можем столкнуться.
Grace Wesley Мне тоже нужен юрист?
Superintendent Jim Powell О, я не вижу в этом необходимости. Мисс Риццо присутствует как представитель вашего профсоюза.
Grace Wesley Хорошо.
Superintendent Jim Powell Мы здесь, чтобы выслушать вашу версию. Насколько я понимаю, ученик на вашем втором уроке истории задал вопрос о параллелях между учением Ганди и высказываниями, приписываемыми Иисусу.
Grace Wesley Да, всё верно.
Superintendent Jim Powell И ваш ответ включал конкретные подробные ссылки на эти учения, включая Священное Писание, слова Иисуса.
Grace Wesley Да.
Mrs. Rizzo О чём ты думала, Грейс?
Superintendent Jim Powell Ты считаешь, что твой ответ соответствует политике округа?
Grace Wesley Да.
School Attorney А также соответствует государственным и федеральным нормам?
Grace Wesley Да, сэр.
School Attorney Что ж, мисс Уэсли, к сожалению для вас, я почти уверен, что школьный совет с этим не согласится.
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Grace Wesley [приносит Уолтеру завтрак в постель] Доброе утро!
Walter Wesley Доброе утро, Грейс. Я же говорю, тебе не нужно так постоянно делать.
Grace Wesley Да ты шутишь? Это лучшее в моём дне, дедушка.
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Brooke Thawley Вы хотели меня увидеть?
Principal Kinney Мисс Уэсли сейчас проходит дисциплинарное разбирательство. Все её уроки перераспределены, пока ситуация не прояснится. Я не хочу, чтобы вы с ней контактировали. Ни при каких обстоятельствах, ни на территории школы, ни вне её.
Brooke Thawley У меня есть какое-то слово в этом вопросе?
Principal Kinney Нет. Я уже обсудил это с твоим отцом, и он согласен.
Brooke Thawley С каких это пор моего отца это волнует?
Principal Kinney Брук, главное, что тебе нужно помнить — ты не сделала ничего плохого.
Brooke Thawley Мисс Уэсли тоже. Она просто ответила на вопрос.
Principal Kinney Ответ мисс Уэсли не соответствовал школьной политике.
Brooke Thawley Правда? Разве нам нельзя говорить то, во что мы верим? Когда это изменилось?
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Grace Wesley Так, э-э, ты уже защищала много учителей в дисциплинарных делах?
Tom Endler Нет, ты моя первая. Только что перешла из офиса общественного защитника.
Grace Wesley Уголовное право? Без обид, но я — не преступник.
Tom Endler Не будь в этом так уверена. Твой тип дел заставляет всех чувствовать себя неуютно. Школьные советы, учителя, родители. Им становится... противно.
Grace Wesley Противно? Это какой-то юридический термин?
Tom Endler Есть получше слово?
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Reverend Jude Дэвид, почему ты всегда такой грустный?
Rev. Dave Эй! Ты вернулся! Почему ты вернулся?
Reverend Jude Мой пастор разрешил мне закончить докторскую в Хэдли, так что, если ты не против, я тут задержусь надолго.
[с усилием, Дэйв встаёт и прихрамывает в сторону]
Reverend Jude О, Дэвид, ты просто развалюха. Что с тобой случилось?
Rev. Dave Проснулся.
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Tom Endler Грейс, именно этого мы и ждали. Ты должна извиниться, поблагодарить адвоката, вернуться в класс, забрать свою жизнь и идти дальше.
Grace Wesley Я не могу так.
Tom Endler Почему?
Grace Wesley Я дала честный ответ на законный вопрос ученика по истории.
Tom Endler Грейс. Грейс, тебе не стоит этого делать. Это неправильное решение.
Grace Wesley А разве?
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Principal Kinney [после предложения Грейс урегулировать дело вне суда] Я её знаю. Она на это не пойдёт.
Superintendent Jim Powell Как нам это списать и не испачкать руки кровью?
School Attorney Это проще простого. Пусть этим займётся ACLU. Они подадут в суд на мисс Уэсли, и если её признают виновной, а так и будет, мы уволим её по статье.
Superintendent Jim Powell Но район точно окажется в числе сообвиняемых. У нас нет средств, чтобы с этим бороться.
School Attorney Они уже связались с нами. Им не интересна кара для школы. Им нужна она.
Superintendent Jim Powell Ты уверен?
School Attorney Поверь мне. Они мечтали о таком деле.
Tom Endler [возвращаясь с Грейс] Хотя мисс Уэсли приносит извинения за возможные неудобства, вызванные её действиями, она стоит на своих словах и не отказывается от них ни полностью, ни частично.
Superintendent Jim Powell Принято к сведению. Не имея иного выбора, этот совет рекомендует продолжить отстранение от работы без сохранения зарплаты до решения суда компетентной юрисдикции о том, нарушила ли мисс Уэсли местные, штатные или федеральные нормы. Заседание объявляется закрытым.
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Walter Wesley Молитва всегда кажется последним, что мы делаем, хотя должна быть первым. А теперь, может, ещё попкорна?
Grace Wesley С гликемическим индексом 100? Ни за что.
Walter Wesley Клянусь, Грейс, если ты не начнёшь кормить меня получше, я отправлю тебя в дом престарелых.
🧡
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Mrs. Rizzo Эй, как называют учителя без учеников?
First Teacher Безработным.
Frazzled Teacher Я понял, а как насчёт 'в восторге'?
Mrs. Rizzo Вы оба правы. На пенсии! Осталось всего 36 дней!
Grace Wesley Знаешь, Риццо, ты будешь скучать по детям, когда уйдёшь.
Mrs. Rizzo Нет, Грейс. Это мило, но нет, я не буду. Чем старше я становлюсь, тем сложнее с этими детьми справляться.
Frazzled Teacher О, я полностью согласна. Вчера я чуть не сорвалась на Тима Вебстера. Этот мальчик довёл меня до предела.
Grace Wesley Знаете, я считаю, что трудные ученики — это благословение.
First Teacher Грейс, дорогая, когда же у тебя спадёт этот оптимизм?
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Marlene Тяжёлое утро?
Brooke Thawley Ты же знаешь моих родителей.
Marlene Возможно, им просто нужно чуть больше времени.
Brooke Thawley Не знаю насчёт этого. Я бы сказал, они уже давно всё пережили.
Marlene Мама сегодня готовит тако. Я ей скажу, что ты идёшь.
Brooke Thawley Да им же без меня нормально.
Catherine Thawley [заглядывает к ним по пути из двора] Брук, я серьёзно, дорогая. Тебе нужно собраться, иначе будет: «Прощай, Стэнфорд, здравствуй, какой-то там университет.»
Brooke Thawley Поняла.
Marlene [когда Кэтрин уезжает] Ёлки-палки.
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Grace Wesley Итак, мирное ненасилие впервые проявилось в Индии при Ганди, а затем здесь, в Соединённых Штатах, при докторе Кинге и других, как способ достижения гражданских прав. Но что делает ненасилие таким радикальным — это непоколебимая приверженность ненасильственному подходу, не только сначала, но и перед лицом нарастающих преследований со стороны противника.
[Брук поднимает руку]
Grace Wesley Да?
Brooke Thawley Разве это не то, что имел в виду Иисус, когда сказал, что мы должны любить своих врагов?
Grace Wesley Да. Автор Евангелия от Матфея пишет, что Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего своего и ненавидь врага своего, а Я говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы вы были сынами Отца вашего Небесного», что указывает на приверженность ненасилию. Доктор Кинг подтвердил эту связь, описывая своё вдохновение Священным Писанием, говоря, что Христос дал дух и мотивацию, а Ганди — метод.
Slacker Kid Только вот это не сработало. Иисуса убили, и все это знают.
Grace Wesley Так и доктора Кинга тоже. Так что, наверное, всё зависит от того, как измерять успех. Оба создали движения, которые существуют и по сей день, хотя оба заплатили высшую цену за верность своим идеалам.
Slacker Kid Я бы всё равно так не стал.
Grace Wesley Такой смелостью обладают немногие. Но я, например, благодарна тем, кто её проявляет — тем, кто стоит за то, во что верит.
🧡
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