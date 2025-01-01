Martin Yip [разговаривают по-китайски] Отец! Что вы здесь делаете?

Martin's Father Ты опозорил нашу семью. Думаешь, что выбрал разум... но это глупость. Я пришёл забрать тебя домой. Ты говоришь об этом боге, будто он настоящий!

Martin Yip Он настоящий, отец! Куда ни глянь, я вижу доказательства существования Бога. Если бы ты только открыл глаза, ты бы увидел.

Martin's Father [шлёпает его] Как ты смеешь! Я вижу только глупого мальчика, который отверг все жертвы, принесённые этой семьёй.

Martin Yip Я сделал то, что должен был. Бог говорил со мной, отец, и я слушал.

Martin's Father Так ты собираешься ослушаться? Ты бросишь всё ради него?

Martin Yip Отец... я готов.