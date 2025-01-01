Tom Endler
Сколько ваших нераскрытых дел было решено с помощью ДНК-анализа?
Jim Warner Wallace
Ни одного. Ни одного случая. Это, эээ, часто показывают по телевизору, но в нашем отделе никогда не было удачи раскрыть старое дело с помощью ДНК.
Jim Warner Wallace
Чаще всего — исследуя показания свидетелей, данные много лет назад, хотя зачастую наши свидетели уже умерли.
Tom Endler
Простите моё невежество, мистер Уоллес, но как это возможно?
Jim Warner Wallace
У нас есть несколько методов, чтобы проверить надёжность свидетеля, включая так называемый криминалистический анализ заявлений. Это дисциплина, где мы внимательно изучаем показания свидетелей и смотрим, что они стараются приуменьшить, на чём делают акцент, что вообще опускают, как растягивают или сокращают время. Анализируя такие показания, мы обычно можем понять, кто лжёт, кто говорит правду и даже кто виновен.
Tom Endler
Вы применяли эти навыки вне своей официальной работы?
Jim Warner Wallace
Да, я использовал свой опыт, чтобы исследовать смерть Иисуса от рук римлян и рассматривал евангелия так же, как и любые другие криминалистические показания. Через несколько месяцев я пришёл к выводу, что четыре евангелия, написанные с разных точек зрения, содержат свидетельства очевидцев о жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса.
Tom Endler
А вы не думали, что эти четыре свидетельства могут быть частью заговора, созданного для продвижения веры?
Jim Warner Wallace
Да, заговоры нужно учитывать при оценке показаний свидетелей, но успешные заговоры обычно связаны с минимальным числом участников. Легче двум людям соврать и сохранить тайну, чем двадцати. И именно в этом проблема теорий заговора, связанных с апостолами в I веке. Слишком много людей пытались держать этот заговор слишком долго. И что хуже — они испытывали невероятное давление, невообразимые страдания. Каждый из них был замучен и умер за то, что утверждал, и никто из них не отрёкся от своих слов. Поэтому идея о заговоре в I веке просто нереальна. Вместо этого я вижу в евангелиях то, что называю непреднамеренными свидетельскими подтверждающими заявлениями.