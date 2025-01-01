June Mathis Я хочу, чтобы ты увидела его в чем-то романтичном. Я хочу, чтобы ты увидела его в чем-то драматичном.

Richard Rowland Дорогая, я не могу предложить этого парня режиссеру вроде Рекса Ингрэмa.

June Mathis Он укусит. Не забывай. Ты тоже не хотела Рекса, пока я тебе его не продал! Берт. Берт! Можешь убрать это и запустить «Замужнюю девственницу»?

Richard Rowland «Замужняя девственница»? Ха-ха. Судя по тому, что я знаю о Валентино, это идеальный кастинг. Ха-ха-ха. Прости, Джун. Ха-ха-ха.

June Mathis Ну, хотя бы дай ему пробный дубль!

Richard Rowland Это будет пустой расход пленки. Эй, разве это не тот придурок, что женился на той актриске, как её там, Джин Аккер? И в ночь свадьбы она выгнала его из номера для молодоженов? А? Ха-ха-ха. Этот парень не хочет пробный дубль, ему нужен пробный с#кс. Ха-ха-ха.

June Mathis А как насчёт твоего порядочного мальчика из соседнего дома, Уолли Ригена? Он может прожить день без кокаина?