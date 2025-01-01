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Киноафиша Фильмы Валентино Цитаты из фильма Валентино

Цитаты из фильма Валентино

Hooker О, привет!
George Ullman О, чёрт.
Hooker Хочешь хорошо провести время?
Rudolph Valentino Какой из них?
Hooker Ой-ой, я могу с двумя сразу. У меня есть розетки, если у тебя есть штекеры.
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Rudolph Valentino Я давал частный урок, мисс Билли.
Billie Streeter Ты слишком много даёшь частных уроков. Забей на даму де Соллс. Больше крутись, детка. Познакомься с пожилыми дамами. Они чаевые дают лучше.
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Marjorie Tain Мистер Ласковый, это за то вы всех этих дам и принимали?
Rudolph Valentino Истинная леди никогда за ничего не платит, мисс Тэйн.
Marjorie Tain Да ну? Что ж, бог тебе в помощь, юнец, если у тебя когда-нибудь появится что-то стоящее, какая-нибудь умная су### тебе устроит жёсткую катку.
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Natasha Rambova Это Валентино? Ну, он действительно умеет танцевать.
Alla Nazimova Что? Мне нравится. Да, очень нравится. Очень хорошо. О, красавец. Красивое животное! Как тигр! Он двигается, как тигр! Это лицо. Какая чувственность. О, какой же ты умный.
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Rudolph Valentino Для моей публики я никогда не умру!
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Rudolph Valentino Ты — дух, что движет вселенной, песня, что будит день, волны, что убаюкивают песок, рука, что отдаёт, магия прикосновения, покой после грозы, тайна ночи, обещание восторга,
Natasha Rambova Ха-ха. Ты заставляешь меня звучать как список покупок.
Rudolph Valentino Волнение покорности, источник всех наслаждений, сила веры, смысл моего существования, видение рая, моя вечная жизнь, моя любовь, мой друг.
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Rudolph Valentino Теперь мне нужно вернуться туда или навсегда потерять своё уважение к себе.
Natasha Rambova Уважение к себе? Я бы назвала это тщеславием. Но если хочешь заслужить уважение команды, тебе лучше переспать с этой маленькой шлюхой, Лорной! И чтобы все об этом знали!
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Lorna Sinclair Ох, я никогда не могла и мечтать, что такое случится! Я имею в виду, с таким количеством женщин у тебя, не говоря уже о твоей жене. Знаешь, я не собираюсь ни на одно свидание на этой неделе. Просто чтобы лежать в кровати и вспоминать это. Все остальные будут просто глупыми воспоминаниями. Я просто не смогу перестать думать об этом моменте.
Rudolph Valentino Признайся. Было много других, Лорна?
Lorna Sinclair Они не считаются. Я часто мечтаю о тебе, когда я с другим мужчиной. Тебя это не беспокоит, да? Другие мужчины, я имею в виду.
Rudolph Valentino Нет. Женщин созданы для того, чтобы их любили, Лорна.
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Лорна Синклер Причини мне боль. Не будь нежным. Представь, что ты шейх на своём белом скакуне, несёшь меня в своих объятиях. Не будь нежным. Причини мне боль! Сделай что-нибудь! О, смотри! Смотри! Это пустыня. Закрой глаза. Поверь мне, дорогая, я повторял это тысячу раз. Это пустыня. Беспощадная. Палящая солнце. Волна жары мерцает над пурпурными дюнами. Мои губы влажные от пота. Пот, извини. Одежда прилипла к контурам моего влажного тела. Ты подъезжаешь верхом. Ты наклоняешься и одной своей загорелой, иссохшей рукой подхватываешь меня в седло. Быстрее и быстрее мы мчимся. Твои сильные руки рвут моё маленькое тело на части. Чувствую, как твои пальцы роются у меня на бёдрах, лапают мои налитые грудь, проникают в меня теперь, с резким треском кожи, когда хлыст бьёт по плоти, громыхая, ох, и стонущей кожей, пока, Руди! Руди! Руди! Увы, я исчерпана! Руди, Руди, ты был потрясающим. Думаю, я умру.
Рудольф Валентино Ха-ха. Нет, Лорна, мы опоздаем на работу.
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Billie Streeter [Разговаривает по телефону с Джеком де Соллсом] Ха-ха-ха. Если бы ты видел, как он лихо плясал с той балериной, ты бы с ума сошёл! Танец Щелкунчика в действии.
Jack de Saulles Бьянка танцевала с феей?
Billie Streeter Нет. Она не с феей танцевала, я про Валентино говорю.
Jack de Saulles Ну и как они выглядели?
Billie Streeter Выглядели так, будто без ума друг от друга.
Jack de Saulles Валентино и фея?
Billie Streeter Нет. Не Валентино и фея. Валентино и твоя жена.
Jack de Saulles О, черт возьми, ты думаешь, они вместе в постели?
Billie Streeter Нет, я так не думаю. Максимум — держатся за руки, пока он даёт ей частные уроки на моём танцполе...
Jack de Saulles Ладно, слушай, детка, я позже спущусь.
Billie Streeter Да, увидимся позже.
Jack de Saulles Эй, держи меня в тепле, милаш.
Billie Streeter Да-да, держу тебя в тепле.
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Jack de Saulles Больше никаких чаепитий... с дагами для тебя, детка. Привет, красавчик.
Rudolph Valentino Музыка ещё не закончилась, сеньор.
Jack de Saulles А ты, дорогая, сейчас поправь помаду перед своим единственным козлом.
Bianca de Saulles Джек!
Jack de Saulles Заткнись, чёрт возьми! Танцевать с итальянцами — одно, но он — п#н#с.
Rudolph Valentino Сэр! Я артист, профессиональный танцор!
Jack de Saulles Знаешь, я считаю, что любой парень, который танцует с другим парнем — это п#н#с, понял, итальянец.
Bianca de Saulles Я ему не говорила.
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Fatty Эй, если у тебя кончился бух, просто наливай в стакан пот этой дурки!
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June Mathis Я хочу, чтобы ты увидела его в чем-то романтичном. Я хочу, чтобы ты увидела его в чем-то драматичном.
Richard Rowland Дорогая, я не могу предложить этого парня режиссеру вроде Рекса Ингрэмa.
June Mathis Он укусит. Не забывай. Ты тоже не хотела Рекса, пока я тебе его не продал! Берт. Берт! Можешь убрать это и запустить «Замужнюю девственницу»?
Richard Rowland «Замужняя девственница»? Ха-ха. Судя по тому, что я знаю о Валентино, это идеальный кастинг. Ха-ха-ха. Прости, Джун. Ха-ха-ха.
June Mathis Ну, хотя бы дай ему пробный дубль!
Richard Rowland Это будет пустой расход пленки. Эй, разве это не тот придурок, что женился на той актриске, как её там, Джин Аккер? И в ночь свадьбы она выгнала его из номера для молодоженов? А? Ха-ха-ха. Этот парень не хочет пробный дубль, ему нужен пробный с#кс. Ха-ха-ха.
June Mathis А как насчёт твоего порядочного мальчика из соседнего дома, Уолли Ригена? Он может прожить день без кокаина?
Richard Rowland По крайней мере, Уолли его нюхает. Что уже больше, чем Валентино делает для своей жены.
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June Mathis Каждый день — Хэллоуин в Городе Блёсток!
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Newshound Как бы ты его назвал? Одним словом?
June Mathis Ха, одним словом! Для меня он был танцором.
Newshound Верно, он был жиголо.
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Baron Long Вот ваш стол, Толстячок.
Fatty Господин Толстячок!
Baron Long Господин Толстячок.
Fatty Ха-ха-ха. Держи, Барон.
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Jesse Lasky Если захочешь когда-нибудь работать рабыней, просто позвони мне.
Natasha Rambova Ладно. Если захочешь научиться управлять киностудией, просто дай знать.
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Natasha Rambova Здесь, с буханкой хлеба, под ветвями, фляжкой вина, книгой стихов и тобой рядом, поющей в пустыне, а пустыня — это уже рай.
Rudolph Valentino Ты это писал?
Natasha Rambova Ха-ха-ха. Омар Хайям.
Rudolph Valentino Эй, может, он нам субтитры напишет.
Natasha Rambova Ха-ха-ха. Он вроде на пенсии. Да и в сцене с большим н...м это будет тяжеловато, не думаешь?
Rudolph Valentino Ты, случайно, не шутишь?
Natasha Rambova Ни разу не был серьезнее.
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Natasha Rambova [Валентино] Только глянь на этот костюм! И ты же обещал аккуратно сложить его для большой сцены изнасилования завтра. Ну, оденься уже. Смешно лежать тут в одном тюрбане.
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Natasha Rambova Голливуд меня убивает.
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Natasha Rambova Я знаю одно: Валентино — это неповторимый! Никого даже отдалённо похожего на него не будет. Он был богом.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Рудольф Нуреев
Рудольф Нуреев
Rudolf Nureyev
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Линда Торсон
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Лиленд Палмер
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Мишель Филлипс
Мишель Филлипс
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Лесли Карон
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Пенелопа Милфорд
Penelope Milford
Эмили Болтон
Emily Bolton
Уильям Хуткинс
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Фелисити Кендал
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