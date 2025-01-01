Лаура Фарр Ты не изменилась. Несмотря на наш брак, в глубине души ты всё та же. Вот почему ты перестала с ним встречаться. Ты чувствовала к нему то же, что и к Стайнеру.

Мелвилл Фарр Это не так.

Лаура Фарр Ты была к этому мальчику так же привлечена, как мужчина к девушке.

Мелвилл Фарр Лаура, Лаура, не продолжай, ради бога, остановись! Прекрати сейчас же!

Лаура Фарр Я не могу остановиться. Я люблю тебя слишком сильно, чтобы остановиться. Я думала, ты меня любишь. Если да, то что ты чувствовал к нему? Я имею право знать.