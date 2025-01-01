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Киноафиша Фильмы Жертва Цитаты из фильма Жертва

Цитаты из фильма Жертва

Detective Inspector Harris Вижу, ты настоящий пуританин, Брайди. А?
Bridie В этом нет ничего плохого, сэр.
Detective Inspector Harris Конечно нет. Знаешь, когда-то за это можно было и по закону схлопотать.
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Detective Inspector Harris Однажды кто-то назвал этот закон против гомосексуализма уставом шантажистов.
Melville Farr Вот как ты к этому относишься?
Detective Inspector Harris Я полицейский, сэр. У меня нет чувств.
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Лаура Фарр Ты не изменилась. Несмотря на наш брак, в глубине души ты всё та же. Вот почему ты перестала с ним встречаться. Ты чувствовала к нему то же, что и к Стайнеру.
Мелвилл Фарр Это не так.
Лаура Фарр Ты была к этому мальчику так же привлечена, как мужчина к девушке.
Мелвилл Фарр Лаура, Лаура, не продолжай, ради бога, остановись! Прекрати сейчас же!
Лаура Фарр Я не могу остановиться. Я люблю тебя слишком сильно, чтобы остановиться. Я думала, ты меня любишь. Если да, то что ты чувствовал к нему? Я имею право знать.
Мелвилл Фарр Ладно, хочешь знать — расскажу. Ты не успокоишься, пока не узнаешь, правда? Пока не вырвешь это из меня? Я перестал с ним видеться, потому что хотел его. Понимаешь? Потому что хотел его!
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Frank Раньше ведьм жгли. По крайней мере, они не сжигают тебя.
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Henry Я не могу изменить то, кто я есть. Но закон считает меня преступником. Я был в тюрьме четыре раза. Я не смогу пройти через это снова. Не в моём возрасте.
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Barman Извиняться за них? Не для меня. Всегда одни оправдания. Каждая газета — одни оправдания. Окружение. Слишком много любви в детстве. Слишком мало любви в детстве. Они не виноваты. Это часть природы. Ну, по-моему, это слабая, гнилая часть природы. И если когда-нибудь это узаконят, тогда можно выдавать разрешения на все остальные извращения.
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Calloway Я прирождённый изгоем, Фарр. Но я никогда не портил нормальных. Почему меня заставляют жить вне закона?
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Melville Farr Я ожидал хотя бы одного вопроса. У вас нет ни одного?
Patterson Я верю в вашу честность уже 10 лет, сэр. Нет причин сомневаться сейчас.
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Detective Inspector Harris Тем не менее, что бы ни было у шантажиста на Барретта, это касалось Фарра. В этом я уверен.
Bridie Но мистер Фарр женат, сэр.
Detective Inspector Harris Последние слова, которые люди обычно говорят, Бриди.
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Miss Benham Они вызывают у меня отвращение! Когда я узнала про мистера Доу и того мальчика, меня стало физически тошнить. Они повсюду, куда ни глянь! Полиция ничего не делает! Ничего! Кто-то должен заставить их заплатить за их грязное богохульство.
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Eddy Просто помни — если ты их задавишь, сам же и рухнешь.
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Barrett Ты смотришь на меня так, будто ненавидишь.
Harold Doe Очень хорошее предположение. Вали!
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