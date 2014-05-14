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Брак по любви в Кабуле
7.5
Брак по любви в Кабуле
, 2014
Love Marriage in Kabul
Австралия, Афганистан / мелодрама, документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.5
В ролях
Mahboba Rawi
Self
Режиссер
Амин Паланги
Сценарист
Амин Паланги
Композитор
John Gray
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия / Афганистан
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
14 мая 2014
Дата выхода
14 мая 2014
Австралия
Другие названия
Love Marriage in Kabul
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Рейтинг фильма
7.5
Оцените
13
голосов
7.6
IMDb
Отзывы о фильме
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