Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Брак по любви в Кабуле
7.5
Киноафиша Фильмы Брак по любви в Кабуле
7.5

Брак по любви в Кабуле

, 2014
Love Marriage in Kabul
Австралия, Афганистан / мелодрама, документальный / 18+
Постер фильма Брак по любви в Кабуле
7.5

В ролях

Mahboba Rawi
Self
Режиссер Амин Паланги
Сценарист Амин Паланги
Композитор John Gray
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / Афганистан
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 14 мая 2014
Дата выхода
14 мая 2014 Австралия
Другие названия
Love Marriage in Kabul

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки
«Полчища насекомых»: сезон комаров в России открыт – узнали у травника Юровского, как спастись от кровососов без дорогущей «химии»
ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать
«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше