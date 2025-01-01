Hugh Да ну на! Людям нужны ответы.

Ron Да, ответы.

Hugh Какие, например?

Просто разные вещи. У него болела нога, так что он заставлял меня делать за него дела. Сначала было тяжело, потому что у меня руки такие мягкие, но я привык. Мне особо не хотелось, но иначе не выжить. Не всегда было тяжело, иногда я мог заниматься своими делами. Он почти никогда не присоединялся. Я спрашивал, хочет ли он поиграть со мной, а он просто заставлял меня играть в одиночку.