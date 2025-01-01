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Киноафиша Фильмы Охота на диких людей Цитаты из фильма Охота на диких людей

Цитаты из фильма Охота на диких людей

Ricky Baker [читает объявление о розыске] "Фолкнер — кавказо-азиат" — ошиблись, он явно белый.
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Hec Я и этот толстый парень / Мы бегали, ели и читали книги / И это было лучшее.
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Ricky Baker Я не выбирал жизнь скакса, жизнь скакса выбрала меня.
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Ricky Baker [Читает написанное им хокку] Кинги, ты му#ак / Ты козёл, ненавижу жутко / Скорей умри, в а##е.
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Ricky Baker Я никогда не перестану бежать!
Paula Да, а я никогда не перестану тебя преследовать — я неумолима, я как Терминатор.
Ricky Baker Я больше похож на Терминатора, чем ты!
Paula Я сказала это первой, ты больше похожа на Сару Коннор, и в первом фильме тоже, до того как она начала подтягиваться.
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Ricky Baker Деревья. Птицы. Реки. Небо. / Бег с дядей Хеком / Жить вечно.
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Officer Andy Мы предлагаем десять тысяч долларов тому, кто их поймает, живыми или мёртвыми.
Officer Andy Ага. Живыми. Они должны быть живыми.
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Minister Можно подумать, что это Иисус. Впервые, когда я подошёл к этой двери, я подумал — Иисус. Но это не Иисус. Это другая дверь. И знаешь, что за той дверью? Да, Иисус. Он такой хитрый, этот Иисус.
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Officer Andy О, смотри, он на спине у свиньи едет.
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Hec Весьма величественно, а?
Ricky Baker Не думаю, что это слово.
Hec Величественно? Конечно, есть такое.
Ricky Baker Нет, такого нет.
Hec А ты что знаешь?
Ricky Baker Есть слово «majestic» — «величественный».
Hec Звучит не особо, а «величестенно» — куда лучше.
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Minister Знаешь, иногда в жизни кажется, что выхода нет. Как овца, застрявшая в лабиринте, созданном волками.
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Hec Сэм, какой тут самый быстрый выход?
Psycho Sam Реактивный ранец.
Ricky Baker [взволнованно] У тебя правда есть реактивный ранец?
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[Последние реплики]
Ricky Baker Поехали. Справишься?
Hec Как думаешь? Сможешь найти эту птичку?
Ricky Baker Да, кажется, я знаю, где она.
Hec Помнится, там было довольно красиво.
Ricky Baker Да, величественно. Давай, пошли. Не тормози, старик.
Hec Держи свой темп, юный игрок. Встанешь у меня на пути — кишки твои будут на ремнях.
Ricky Baker Честно, не знаю, что такое «кишки на ремнях», так что...
Hec Это бандитский жаргон.
Ricky Baker Да, мы не выбирали жизнь Скюкса.
Hec Жизнь Скюкса выбрала нас.
Ricky Baker Ага.
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Ricky Baker Дядя, теперь ты фактически преступник. Но с другой стороны — ты знаменитость.
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Ricky Baker Чёрт, всё стало серьёзно! Отойди, ребята, и отпустите моего дядю!
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Ricky Baker Это была расслабляющая песня... и расслабляющая колбаса.
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Hec Вы можете забрать его, а я останусь здесь.
Hugh Да ну на! Людям нужны ответы.
Ron Да, ответы.
Hec Слушай, мы заблудились, я получил травму, он в порядке, это был, по сути, отпуск.
Ricky Baker Не настоящий отпуск, потому что он заставлял меня делать разные вещи.
Hugh Какие, например?
Ricky Baker Просто разные вещи. У него болела нога, так что он заставлял меня делать за него дела. Сначала было тяжело, потому что у меня руки такие мягкие, но я привык. Мне особо не хотелось, но иначе не выжить. Не всегда было тяжело, иногда я мог заниматься своими делами. Он почти никогда не присоединялся. Я спрашивал, хочет ли он поиграть со мной, а он просто заставлял меня играть в одиночку.
Ron Меня тошнит.
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Bella [Рики] Что хочешь делать, голоден? Глупый вопрос, правда? Посмотри на себя.
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Hec Вот это по-настоящему... снова
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Рикки Бейкер У меня кончилась туалетная бумага, дай мне немного своей.
Хек А?
Рикки Бейкер Мне нужно в туалет. Тебе нужно, всем нам нужно.
Хек Пользуйся листом.
Рикки Бейкер Лист? Фу! Ненавижу тебя.
[Рикки уходит]
Хек И закопай это!
Рикки Бейкер Я тебя закопаю.
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Hec Я сидел в тюрьме.
Ricky Baker Бандит! За что?
Hec Непредумышленное убийство.
Ricky Baker Двойной бандит! Тебе надо тату в виде капли слезы!
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Ricky Baker Рики-таун, население... Рики
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Ricky Baker Он меня трогает!
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Bella [поёт] Рикки Бейкер, тебе теперь тринадцать. / Ты подросток, и ты просто золото. / Рикки Бейкер, Рикки Бейкер, / С днём рождения. / Был отвергнут, теперь принят, / Мной и Гектором. / Мы — трио.
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Ricky Baker Это нечестно. Некоторые люди вообще не могут иметь детей, а те, кто может, даже не хотят их.
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Ricky Baker Почему он сам себя «Психо Сэм» называет?
[Психо Сэм надевает на Рики и Хэка кухонные кастрюли]
Joe Вот, надевайте, чтобы правительство вас не нашло.
Ricky Baker Да не важно.
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[последние слова]
Рикки Бейкер Мы не выбирали такую жизнь.
[последние слова]
Хек Та жизнь выбрала нас.
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Ricky Baker Дело стало по-настоящему серьёзным
Hec Да, дело стало по-настоящему серьёзным
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Paula Это не какой-то поджаренный приёмыш.
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Bella [Рики] Давай, позавтракай, а потом можешь убегать.
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Hec [встреча с Рикки] Ты когда-нибудь работал на ферме или ты тут просто... для красоты?
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Bella [после того, как Рики завел собаку] Как ты его назовёшь?
Ricky Baker Я ещё думаю. Что-нибудь жёсткое, чтобы отражало его суть. Либо Псих, Мегатрон или Тупак.
Bella А кто такой Тупак?
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Minister Спасибо, Селена. Начинай.
[Селена начинает играть похоронный мотив на органе]
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Sick Man Дурак.
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