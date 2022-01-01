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Белые лилии
Белые лилии, 2007: актеры и роли
Weisse Lilien
Белые лилии
2007 / Австрия / Германия / Люксембург / Венгрия
5.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Белые лилии, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Фрош
В ролях
Бриджит Хобмайер
Йоханна Вокалек
Johanna Wokalek
Мартин Вуттке
Martin Wuttke
Ксавер Хуттер
Xaver Hutter
Эрни Мангольд
Erni Mangold
Габриэль Барилли
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