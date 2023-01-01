Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
1916: Ирландское восстание
1916: Ирландское восстание, 2016: актеры и роли
The Rising: 1916
1916: Ирландское восстание
2016 / Ирландия
мало голосов
Оцените
2
голоса
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
1916: Ирландское восстание, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Руан Маган
Ruán Magan
В ролях
Джонатан Риз Майерс
Jonathan Rhys Meyers
Колин Морган
Colin Morgan
Брендан Койл
Brendan Coyle
Дэвид О’Хара
David O'Hara
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Пол Ронан
Paul Ronan
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Отзывы
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Написать отзыв
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
Отзывы
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)